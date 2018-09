ADO-trainer Groenendijk noemt 0-7-verlies tegen PSV 'absoluut dieptepunt'

"Dit was een gitzwarte avond voor ons. Een absoluut dieptepunt", aldus de 54-jarige Groenendijk tegen FOX Sports.

Groenendijk zag zijn ploeg veel fouten maken in eigen huis. "Je kan altijd zeggen dat PSV meer kwaliteit heeft, maar dat wil niet zeggen dat we de goals zo makkelijk weg moeten geven en we zo door de ondergrens moeten zakken als we hier hebben gedaan."

PSV stond halverwege al op een 0-2-voorsprong door doelpunten van Hirving Lozano en Luuk de Jong, waarna het na rust 0-7 werd dankzij treffers van Gaston Pereiro (twee strafschoppen), opnieuw Lozano, debutant Érick Gutiérrez en Steven Bergwijn.

"Het ging bij vlagen te snel voor ons. Daardoor kwamen we vaak te laat. We hielpen PSV natuurlijk ook in de wedstrijd door zo veel fouten te maken. De eerste drie goals van PSV waren allemaal individuele fouten van ons."

Groenendijk baalt van gebrek aan inzet

Groenendijk, sinds februari 2017 hoofdtrainer in Den Haag, baalde van het gebrek aan inzet bij zijn ploeg in de tweede helft. "Ik wil niet nog een keer zien van mijn spelers dat ze het opgeven, zoals bij de laatste goals van PSV. Dat mag echt niet meer gebeuren."

ADO Den Haag zakte door de beschamende nederlaag van de zesde naar de achtste plaats op de ranglijst en moet vrezen dat het later dit weekend nog door meer clubs voorbij wordt gestreefd. Komende zaterdag gaat ADO op bezoek bij Vitesse.

