Ibrahimovic maakt bij LA Galaxy vijfhonderdste doelpunt uit loopbaan

Ibrahimovic is na Cristiano Ronaldo en Lionel Messi de derde op dit moment actieve voetballer die deze mijlpaal heeft bereikt.

De aanvaller maakte zijn vijfhonderdste goal vlak voor rust en deed dat in stijl. Hij verlengde de pass van ploeggenoot Jonathan Dos Santos in de lucht met een achterwaartse karatetrap voorbij de doelman van Toronto. Op dat moment leidde de thuisploeg met 3-0. Toronto won uiteindelijk met 5-3, mede dankzij twee assists van Gregory van der Wiel.

Ibrahimovic, oud-speler van onder meer Ajax, Paris Saint-Germain en Manchester United, heeft in dit seizoen in de MLS zeventien doelpunten gemaakt.

​

'Ik ben blij voor Toronto'

"Het is natuurlijk niet goed dat we verloren hebben", zei Ibrahimovic na de wedstrijd. "Maar ik ben wel blij voor Toronto, want ze zullen worden herinnerd als mijn vijfhonderdste slachtoffer."

LA Galaxy stelt vooralsnog teleur in dit MLS-seizoen. De ploeg uit Californië staat met nog vijf duels te gaan in het reguliere seizoen achtste in de Western Conference, waar een plek bij de eerste zes nodig is voor plaatsing voor de play-offs.