Ten Hag na 'prima duel' Ajax met goed gevoel naar wedstrijd tegen AEK

"We wilden de draad en het goede gevoel weer oppakken na de interlandperiode en dat hebben we gedaan", zei Ten Hag na de probleemloze overwinning van zijn ploeg in de Johan Cruijff ArenA tegen FOX Sports.

"We hebben drie keer gescoord en de nul gehouden, maar hadden ons overwicht wel wat meer in de score moeten uitdrukken. Desondanks leven we met een goed gevoel toe naar het duel met AEK Athene."

Ajax hoefde niet veel inspanning te leveren om met het geplaagde Groningen af te rekenen. De thuisploeg kwam amper in de problemen voor eigen publiek en had aan twee treffers van Klaas-Jan Huntelaar en één van Dusan Tadic genoeg voor een ruime zege.

'We hadden het onszelf makkelijker mogen maken'

Ten Hag merkte ook dat zijn ploeg niet in moeilijkheden kwam, maar had juist daarom wel meer doelpunten willen zien. "Zeker in een fase na rust bleef het vrij lang 1-0. Op dat moment hadden we het tempo op moeten voeren, want Groningen had het moeilijk."

"Ik weet niet of het gemakzucht was, maar Groningen stond heel defensief en dan is het moeilijk om iets te creëren", concludeerde de coach. "We hadden wel iets creatiever mogen zijn en het onszelf makkelijker mogen maken, maar over het algemeen hebben we prima gespeeld."

Ajax bleef door de zege in het spoor van koploper PSV en kan bovendien met vertrouwen toeleven naar het Champions League-duel met AEK Athene. Die wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint woensdag om 18.55 uur.

