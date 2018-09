Huntelaar helpt Ajax aan eenvoudige zege op FC Groningen

Klaas-Jan Huntelaar zorgde na achttien minuten voor de openingstreffer in de Johan Cruijff ArenA door een strafschop te benutten. Twintig minuten na rust tekende hij ook voor de 2-0, waarna Dusan Tadic voor het slotakkoord zorgde tegen zijn oude club.

De 35-jarige Huntelaar mag zich door zijn twee treffers tegen Groningen gedeeld topscorer noemen in de Eredivisie. Alleen ADO Den Haag-aanvaller Abdenasser El Khayati wist net als Huntelaar zes keer het net te vinden in de eerste vijf speelronden.

Door de probleemloze zege kan Ajax met een goed gevoel toeleven naar de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt woensdag thuis tegen AEK Athene, dat zaterdag ook een goede generale kende. De Griekse club was met 4-0 te sterk voor Panionios.

Ajax bezet momenteel de tweede plek in de Eredivisie met dertien punten, twee minder dan koploper PSV. De Eindhovenaren deden eerder op zaterdag uitstekende zaken door ADO Den Haag met liefst 0-7 te verslaan.

Groningen leed al zijn vierde nederlaag in vijf wedstrijden en staat op de teleurstellende zeventiende plaats.

Tagliafico belangrijk in openingsfase

De ploeg van trainer Danny Buijs maakte het Ajax vrijwel geen moment lastig in de ArenA. De thuisploeg leek al na tien minuten op voorsprong te komen via Nicolás Tagliafico, die de bal binnenwerkte na een vrije trap van Hakim Ziyech. De Argentijnse linksback deed dat echter in buitenspelpositie en zag zijn eerste doelpunt van het seizoen door de videoscheidsrechter afgekeurd worden.

Zeven minuten later had het thuispubliek alsnog reden tot juichen. Scheidsrechter Dennis Higler wees naar de stip na een overtreding op Tagliafico, waarna Huntelaar doelman Sergio Padt naar de verkeerde hoek stuurde. Voor de spits was dat al de 250e treffer uit zijn loopbaan in competitieverband.

Na die treffer deed Ajax het wat rustiger aan, maar het hielp Groningen niet om beter in de wedstrijd te komen. De bezoekers braken na een half uur voor het eerst gevaarlijk uit, maar een strakke voorzet van Tim Handwerker zeilde via het scheenbeen van Matthijs de Ligt over het doel van André Onana.

Op slag van rust liet ook Ajax zich ook nog even gevaarlijk zien voor het vijandelijke doel, maar pogingen van Frenkie de Jong en David Neres waren niet doeltreffend.

Groningen niet in staat gevaarlijk te worden

In de tweede helft veranderde weinig aan het spelbeeld. Ajax speelde op een laag tempo en het zwakke Groningen was niet bij machte om in de omschakeling toe te slaan, waardoor individuele kwaliteit de doorslag gaf.

Nadat Ziyech een kwartier na rust al dicht bij de 2-0 was, vergrootte Huntelaar de marge even later alsnog naar twee. De topscorer van Ajax kreeg de bal met enig fortuin voor zijn voeten en schoot de bal hard achter Padt.

Daarmee was de wedstrijd definitief gespeeld en kon Ajax nog vrijer spelen. Het leidde een kwartier voor tijd nog tot de 3-0 dankzij een knappe actie van Ziyech. De middenvelder rekende eenvoudig af met zijn directe tegenstander en gaf met buitenkant voet voor op Tadic, die van dichtbij binnenwerkte.

