PSV-trainer Van Bommel haalde Nederland-Brazilië erbij tegen ADO

"Ik denk dat je vandaag gezien hebt hoe wij kunnen voetballen. Dominant vanaf de eerste tot aan de laatste minuut. Ik heb mijn spelers in de rust gezegd dat dat zelden gebeurt", aldus Van Bommel.

PSV was inderdaad van meet af aan heer en meester in het Cars Jeans Stadion en stond halverwege al op een comfortabele 0-2-voorsprong. Van Bommel was benieuwd hoe zijn spelers de tweede helft zouden oppakken en greep daarbij naar het verleden.

"Ik heb het voorbeeld aangehaald van onze kwartfinale tegen Brazilië op het WK van 2010. In de eerste helft hadden we geen enkele kans. In één keer draaide de wedstrijd toen. Ik heb mijn spelers daarmee een beetje uitgedaagd'', legde hij uit over de kwartfinale die Oranje destijds met 2-1 won.

"Als je zo goed speelt in de eerste helft en niets weggeeft, is dat moeilijk om dat in de tweede helft weer te doen. We zijn ADO blijven afjagen zoals we dat in de eerste helft ook gedaan hebben. We zijn constant druk blijven houden, met het hele team. Jeroen Zoet krijgt normaal gesproken heel veel ballen. Nu heeft hij er misschien twee gehad. Dat is een compliment aan hem, maar ook aan het team."

Van Bommel genoot ook van Gutiérrez

Van Bommel genoot ook van debutant Érick Gutiérrez, die pas twintig minuten voor tijd inviel, maar in dat tijdsbestek wel de assist leverde bij de 0-4 van Hirving Lozano en zelf met een geweldig afstandsschot in de kruising de 0-5 maakte.

"Als hij een assist geeft en zo'n doelpunt maakt is dat een geweldig begin. Na drie minuten zie je al dat hij kan voetballen. Datzelfde geldt voor Aziz Behich. Op trainingen zie je dat het geweldige spelers zijn", doelde de oud-topvoetballer ook op de andere nieuweling.

De concurrentie is met de komst van Gutiérrez en Behich groter geworden bij PSV. Dat is belangrijk met het oog op het komende zware programma, vindt Van Bommel: "Het niveau bij ons stijgt, hoe langer je met elkaar bezig bent. We kunnen afwisselen en worden niet minder. Dat is een voordeel."

PSV bleef door de overwinning zonder puntenverlies in de Eredivisie en heeft inmiddels twee punten voorsprong op naaste achtervolger én tegenstander van volgende week Ajax.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie