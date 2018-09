PSV blijft zonder puntenverlies na zevenklapper bij ADO Den Haag

PSV stond halverwege al op een 0-2 voorsprong door doelpunten van Hirving Lozano en Luuk de Jong, waarna het na rust 0-7 werd dankzij treffers van Gaston Pereiro (twee strafschoppen), opnieuw Lozano, debutant Érick Gutiérrez en Steven Bergwijn.

De ploeg van trainer Mark van Bommel heeft door de zege nog steeds twee punten meer dan naaste achtervolger én de tegenstander van volgende week Ajax, dat zaterdagavond met 3-0 won van FC Groningen.

PSV kende door de overwinning ook een goede generale voor de eerste groepswedstrijd in de Champions League, dinsdag uit tegen FC Barcelona, dat zaterdag wel vol aan de bak moest om Real Sociedad nipt met 1-2 te kunnen verslaan in de Primera Division.

ADO Den Haag zakte door de beschamende nederlaag van de zesde naar de achtste plaats op de ranglijst en moet vrezen dat het later dit weekend nog door meer clubs voorbij wordt gestreefd.

PSV van meet af aan heer en meester

PSV was tegen ADO Den Haag van meet af aan heer en meester. De bezoekers werden geen moment onder druk gezet en konden daardoor naar hartelust combineren rond het vijandelijke strafschopgebied.

De 0-1 was dan ook een kwestie van tijd en die kwam er in de achttiende minuut via Lozano, die profiteerde van een te korte terugspeelbal van Lex Immers en doelman Indy Groothuizen met een slim wippertje verschalkte.

PSV zat vanaf dat moment al helemaal op rozen, maar de voorsprong was niet het startsein om het rustiger aan te doen, want ook in het vervolg werd constant de aanval gezocht.

Dat resulteerde in de blessuretijd van de eerste helft in de 0-2 van De Jong, die na knullig balverlies van Elson Hooi en een afgemeten voorzet van Angeliño kon binnenkoppen.

Meijers misdraagt zich

ADO Den Haag kon er niets tegenover stellen en ook in de tweede helft lukte het de thuisclub tot teleurstelling van de bijna 15.000 toeschouwers in het Cars Jeans Stadion niet om gevaar te stichten.

Sterker nog, ADO Den Haag hielp PSV in de 54e minuut nog wat verder in het zadel doordat aanvoerder Aaron Meijers zomaar De Jong bij de nek pakte en scheidsrechter Bas Nijhuis na het bestuderen van de videobeelden niets anders kon doen dan de bal op de stip te leggen. Het buitenkansje was wel aan Pereiro besteed.

De tussenstand gaf Van Bommel de gelegenheid om de kersverse aanwinsten Gutiérrez en Aziz Behich voor het eerst hun opwachting te laten maken in het eerste elftal van PSV en met name eerstgenoemde Mexicaan liet nog van zich spreken.

Gutiérrez leverde eerst in de 73e minuut met een schitterende pass de assist bij de 0-4 van Lozano en zorgde twee minuten later met een geweldig afstandsschot in de kruising zelf voor de 0-5.

Daar bleef het niet bij, want in de blessuretijd van de tweede helft maakte eerst Bergwijn (schot van dichtbij in de verre hoek) en daarna Pereiro met zijn tweede strafschop na een lichte overtreding van Dion Malone er 0-6 en 0-7 van.

