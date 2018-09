VVV-Venlo vierde na krappe uitzege bij De Graafschap

Het was voor VVV de tweede zege van dit seizoen. De ploeg van trainer Maurice Steijn komt daardoor op acht punten uit vijf duels. De Graafschap is met vier punten in de onderste regionen te vinden.

De gasten kenden op De Vijverberg een droomstart, want al in de zesde minuut zette Tino-Sven Susic VVV op 0-1. De Bosniër schoot raak na een fraaie pass van Ralf Seuntjens.

VVV bleef ook daarna de sterkere ploeg. Dat resulteerde na een half uur in de 0-2. Aanvoerder Danny Post, die afgelopen week zijn contract nog verlengde, schoot van afstand raak. Zijn schot leek wel houdbaar voor doelman Hidde Jurjus.

De Graafschap-trainer Henk de Jong greep in de rust in en bracht met Robert Klaasen voor Jordy Tutuarima en Youssef El Jebli voor Stef Nijland twee verse krachten. Het leverde de Doetinchemmers weliswaar wat meer balbezit op, maar weinig echt grote kansen.

De thuisploeg wist pas in de slotfase echt druk op het doel van keeper Lars Unnerstall te zetten. De Duitser was een minuut voor tijd geklopt. Invaller Delano Burgzorg kopte een voorzet van Fabian Serrarens knap binnen. De aanvaller had daarna zelfs de gelijkmaker op zijn hoofd, maar raakte de paal. VVV hield zo met hangen en wurgen stand.

