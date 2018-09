VVV-Venlo boekt zege bij De Graafschap, Willem II en Excelsior gelijk

Het was voor VVV de tweede zege van dit seizoen. De ploeg van trainer Maurice Steijn komt daardoor op acht punten uit vijf duels. De Graafschap is met vier punten in de onderste regionen te vinden.

De gasten kenden op De Vijverberg een droomstart, want al in de zesde minuut zette Tino-Sven Susic VVV op 0-1. De Bosniër schoot raak na een fraaie pass van Ralf Seuntjens. VVV bleef ook daarna de sterkere ploeg. Dat resulteerde na een half uur in de 0-2. Aanvoerder Danny Post schoot van afstand raak.

De Graafschap-trainer Henk de Jong greep in de rust in en bracht met Robert Klaasen voor Jordy Tutuarima en Youssef El Jebli voor Stef Nijland twee verse krachten. Het leverde de Doetinchemmers weliswaar wat meer balbezit op, maar weinig echt grote kansen.

De thuisploeg wist pas in de slotfase echt druk op het doel van keeper Lars Unnerstall te zetten. De Duitser was een minuut voor tijd geklopt. Invaller Delano Burgzorg kopte een voorzet van Fabian Serrarens knap binnen. De aanvaller had daarna zelfs de gelijkmaker op zijn hoofd, maar raakte de paal. VVV hield zo met hangen en wurgen stand.

Excelsior laat overwinning glippen

Excelsior gaf in Tilburg de tweede overwinning van dit seizoen uit handen. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart verspeelde in de slotfase tegen Willem II een voorsprong van 2-0. De thuisclub pakte toch nog een punt dankzij doelpunten van Fran Sol en invaller Kristófer Kristinsson.

Luigi Bruins opende na een half uur de score in het Koning Willem II-stadion. Na een aanval via Marcus Edwards en Elias Már Ómarsson leek Elmo Lieftink de bal te onderscheppen, maar de middenvelder van Willem II legde de bal met een onhandige sliding zomaar klaar voor Bruins. De middenvelder liet dat buitenkansje niet liggen.

In de tweede helft golfde het spel op en neer, met volop kansen voor beide doelen. Daniel Crowley, Kristinsson en Fran Sol waren dicht bij de gelijkmaker namens Willem II. Aan de andere kant viel een schot van Jerdy Schouten op de bovenkant van de lat.

Toen invaller Denis Mahmudov in de 82e minuut de 0-2 in de korte hoek langs de Tilburgse keeper Timon Wellenreuther schoot, leek de tweede competitiezege binnen voor Excelsior. Willem II knokte zich echter weer op gelijke hoogte. De doelpunten van Sol en Kristinsson waren niet fraai, maar werden op wilskracht gemaakt.

