Liverpool blijft mede dankzij treffer Wijnaldum bij Tottenham foutloos

Wijnaldum brak in de 39e minuut namens Liverpool de ban op Wembley. De middenvelder stond op de goede plek toen Vorm een hoekschop niet goed kon verwerken en kopte de bal over de doellijn, een uiterste krachtsinspanning van de Nederlandse doelman ten spijt.

Na rust profiteerde Firmino van miscommunicatie tussen Vorm en Jan Vertonghen. De Belgische verdediger gleed een voorzet van Sadio Mané tegen de paal, waarna de vervanger van de geblesseerde Hugo Lloris onder de lat er vergeefs naar graaide en de Braziliaanse spits van dichtbij binnen kon tikken.

Tottenham deed in de derde minuut van de blessuretijd nog wel iets terug via invaller Lamela, maar daar bleef het bij. Zowel Vorm, Wijnaldum als Virgil van Dijk mocht negentig minuten meedoen.

Liverpool is met vijftien punten uit vijf duels gedeeld koploper in de Premier League. De 'Spurs' verloren voor de tweede keer dit seizoen en blijven met negen uit vijf in de subtop steken.

Hazard helpt Chelsea aan zege op Cardiff City

Ook Chelsea bleef zonder puntenverlies in de Premier League dankzij een 4-1-zege op Cardiff City. De 'Blues' hebben een beter doelsaldo dan Liverpool en mogen zich daardoor koploper noemen.

Cardiff kwam na een kwartier nog wel verrassend op voorsprong op Stamford Bridge door een treffer van Souleymane Bamba, maar Eden Hazard stelde nog voor rust orde op zaken. De Belg scoorde twee keer op aangeven van Olivier Giroud.

Ook na rust was Hazard goud waard voor Chelsea door tien minuten voor tijd een penalty binnen te schieten, waarmee hij de wedstrijd op slot gooide. De Braziliaan Willian tekende drie minuten later ook nog voor de 4-1.

Manchester United bezorgt Watford eerste nederlaag

Manchester United bezorgde Watford de eerste nederlaag van het seizoen. De 'Red Devils' zegevierden met 1-2 in het Vicarage Road Stadium, waardoor manager José Mourinho weer wat steviger in het zadel zit.

United sloeg in de eerste helft in een tijdsbestek van drie minuten twee keer toe. Romelu Lukaku werkte op randje buitenspel de openingstreffer binnen en even later was het Chris Smalling die met een hard schot van dichtbij de 0-2 aantekende.

In de tweede helft werd het dankzij een doelpunt van Andre Gray na 65 minuten weer spannend, maar Watford slaagde er in de slotfase niet meer in een punt uit het vuur te slepen. United eindigde de wedstrijd nog wel met tien man nadat Nemanja Matic diep in blessuretijd zijn tweede gele kaart kreeg.

United, dat twee van de eerste vier Premier League-duels verloor, staat nu op negen punten, goed voor de achtste plek. Watford won zijn eerste vier wedstrijden en blijft ondanks het verlies in de bovenste regionen hangen.

Manchester City kent geen problemen met Fulham

Manchester City boekte een eenvoudige zege in de thuiswedstrijd tegen Fulham: 3-0. Leroy Sané bezorgde de 'Citizens' een droomstart door al na twee minuten voor de openingstreffer te zorgen.

David Silva vergrootte de marge na twintig minuten naar twee en Raheem Sterling maakte er twee minuten na rust nog 3-0 van. Timothy Fosu-Mensah bleef de hele wedstrijd op de bank bij Fulham.

Door de overtuigende zege komt City op dertien punten, goed voor de derde plek. De regerend landskampioen liet eind augustus nog twee punten liggen in de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (1-1).

Nipte overwinning Arsenal

Arsenal, dat twee van de eerste vier wedstrijden verloor, boekte een nipte zege bij Newcastle United. Granit Xhaka zorgde vlak na rust met een rake vrije trap voor de openingstreffer en Mesut Özil werkte vlak daarna de 2-0 binnen.

Newcastle tekende in blessuretijd nog wel voor de aansluitingstreffer, maar een gelijkmaker zat er niet meer in voor 'The Magpies'. Arsenal komt door de zege op negen punten en staat nu zevende.

Bournemouth staat na een 4-2-zege op Leicester City knap op de vijfde plaats. De ploeg, met Nathan Aké in de basis, stond zelfs met 4-0 voor, maar zag Leicester in de slotfase nog terugkomen.

Patrick van Aanholt won met Crystal Palace met 0-1 bij Huddersfield Town, waar Terence Kongolo en Rajiv van La Parra aan de aftrap stonden.

