Barcelona alleen aan kop door averij Real, Babel beslissend voor Besiktas

Barcelona begon slecht in San Sebastián door al na twaalf minuten de openingstreffer te incasseren. Aritz Elustondo schoot binnen na goed terugkoppen van oud-PSV'er Héctor Moreno.

Het bleef lange tijd bij 1-0, maar Barcelona stelde in de tweede helft alsnog orde op zaken. Luis Suárez tekende na 63 minuten na een scrimmage voor de gelijkmaker en drie minuten later werd het 1-2 door een treffer van Ousmane Dembélé.

Door de moeizame zege blijft Barcelona zonder puntenverlies in Spanje. De ploeg van trainer Ernesto Valverde begint dinsdag de groepsfase van de Champions League tegen PSV. Om 18.55 uur klinkt het eerste fluitsignaal in Camp Nou.

Real Madrid niet langs Bilbao

Real kon het voorbeeld van Barcelona niet volgen en speelde met 1-1 gelijk tegen Athletic de Bilbao. De 'Koninklijke', die de eerste vier duels won, komt nu op dertien punten en daardoor staat Barcelona alleen aan kop.

Iker Muniain tekende na 32 minuten voor de openingstreffer namens Bilbao. Isco maakte na 63 minuten weliswaar de gelijkmaker, maar Real slaagde er niet meer in de overwinning uit het vuur te slepen.

Eerder op zaterdag liep Atlético Madrid averij op tegen Eibar: 1-1. Sergi Enrich leek in stadion Wanda Metropolitano voor het enige doelpunt van de wedstrijd te zorgen. In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde de thuisploeg via de eveneens ingevallen Borja Garcés alsnog, waardoor Atlético een nederlaag voorkwam.

Atlético wist in de competitie alleen te winnen van Rayo Vallecano (1-0) en staat met vijf punten uit vier duels in de middenmoot. Twee weken geleden werd nog met 2-0 verloren van Celta de Vigo.

De Madrilenen waren het seizoen nog wel goed begonnen. In de strijd om de Europese Super Cup werd eeuwige rivaal Real Madrid na verlenging geklopt.

Babel beslissend voor Besiktas

Besiktas won dankzij Babel met 2-1 van Yeni Malatyaspor. De aanvaller van het Nederlands elftal begon in Istanbul op de bank, maar kwam direct na rust in het veld voor Jeremain Lens.

De Portugese verdediger Pepe opende op aangeven van zijn landgenoot Ricardo Quaresma in de 52e minuut de score. Besiktas moest een kwartier voor tijd met tien man verder, nadat de Chileen Gary Medel zijn tweede gele kaart had gekregen.

Babel stelde de zege veilig voor de thuisclub. De 31-jarige Amsterdammer, vorige week ook al trefzeker voor Oranje tegen Frankrijk, kon de bal vrij intikken na een sterke actie van Alvaro Negredo. Vlak voor tijd bracht Guilherme de spanning nog wel terug, maar de tien van Besiktas hielden stand.

Pijnlijke nederlaag De Vrij en Inter

In de Serie A leed Stefan de Vrij leed met Internazionale een pijnlijke nederlaag. De ploeg van trainer Luciano Spalletti, een van de tegenstanders van PSV in de Champions League, verloor in eigen huis met 0-1 van Parma.

Federico Dimarco zorgde tien minuten voor tijd voor de enige treffer van de wedstrijd in Milaan en bezorgde Inter daarmee de tweede nederlaag van het seizoen. De Vrij stond de hele wedstrijd in het veld.

Parma heeft nu net als Inter vier punten uit vier wedstrijden. De 'Nerazzurri' spelen op 3 oktober in Eindhoven voor de eerste keer tegen PSV in de Champions League. In december treffen de twee ploegen elkaar in Milaan.

Memphis helpt Lyon met assist aan remise

In de Ligue 1 leek Olympique Lyon op weg naar een nederlaag bij SM Caen. Dankzij invaller Memphis Depay hield de formatie alsnog een punt over aan het uitduel: 2-2. Lyon staat daardoor zesde.

De international van Oranje kwam na zeventig minuten in het veld. De stand was op dat moment 1-1, terwijl Caen met een man minder op het veld stond.

De thuisploeg nam vlak daarna via Prince Oniangue echter de leiding. Vlak voor tijd zorgde Ferland Mendy op aangeven van Memphis alsnog voor de gelijkmaker.

