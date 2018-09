Atlético ontsnapt aan thuisnederlaag tegen Eibar, De Vrij en Inter onderuit

Sergi Enrich leek in stadion Wanda Metropolitano voor het enige doelpunt van de wedstrijd te zorgen. De invaller zette Eibar drie minuten voor tijd op voorsprong.

In de vierde minuut van de blessuretijd scoorde de thuisploeg via de eveneens ingevallen Borja Garcés alsnog, waardoor Atlético een nederlaag voorkwam.

Atlético wist in de competitie alleen te winnen van Rayo Vallecano (1-0) en staat met vijf punten uit vier duels in de middenmoot. Twee weken geleden werd nog met 2-0 verloren van Celta de Vigo.

De Madrilenen waren het seizoen nog wel goed begonnen. In de strijd om de Europese Super Cup werd eeuwige rivaal Real Madrid na verlenging geklopt.

Real en FC Barcelona, na drie duels allebei nog zonder puntenverlies, komen zaterdag eveneens in actie. Barcelona gaat op bezoek bij Real Sociedad, terwijl Real in Baskenland tegen Athletic Bilbao speelt.

Pijnlijke nederlaag De Vrij en Inter

In de Serie A leed Stefan de Vrij leed met Internazionale een pijnlijke nederlaag. De ploeg van trainer Luciano Spalletti, een van de tegenstanders van PSV in de Champions League, verloor in eigen huis met 0-1 van Parma.

Federico Dimarco zorgde tien minuten voor tijd voor de enige treffer van de wedstrijd in Milaan en bezorgde Inter daarmee de tweede nederlaag van het seizoen. De Vrij stond de hele wedstrijd in het veld.

Parma heeft nu net als Inter vier punten uit vier wedstrijden. De 'Nerazzurri' spelen op 3 oktober in Eindhoven voor de eerste keer tegen PSV in de Champions League. In december treffen de twee ploegen elkaar in Milaan.

