Cambuur lost Go Ahead Eagles af als koploper in Eerste Divisie

Cambuur begon aan het seizoen met een 2-2-gelijkspel tegen NEC, maar leverde daarna geen punt meer in. Tegen Telstar zette Kevin van Kippersluis de thuisploeg al vroeg op voorsprong, waarna Justin Mathieu aan het begin van de tweede helft het duel besliste.

Go Ahead had na vier wedstrijden nog geen punt ingeleverd, maar kon die fraaie reeks in Wijdewormer geen vervolg geven. Ferdy Druijf zette Jong AZ in de eerste helft tot twee keer toe op voorsprong vanaf de stip, waarna Jamie Jacobs na rust voor de 3-1 zorgde. Thomas Verheijdt (2-1) en Richard van der Venne (3-2) troffen doel voor Go Ahead Eagles.

Cambuur staat na vijf speelronden op dertien punten, één meer dan Go Ahead. De ploeg van trainer René Hake eindigde vorig seizoen slechts als achtste in de Eerste Divisie.

Uitslagen Keuken Kampioen Divisie Jong AZ-Go Ahead Eagles 3-2

Cambuur-Telstar 2-0

NEC-Jong PSV 4-4

RKC Waalwijk-Roda JC 0-1

FC Dordrecht-FC Twente 0-2

FC Volendam-FC Oss 0-0

FC Eindhoven-MVV Maastricht 0-1

Almere City-Jong FC Utrecht 3-1

NEC verspeelt punten door goals Ramselaar

NEC verzuimde in punten gelijk te komen met SC Cambuur. De club uit Nijmegen speelde in de eigen Goffert spectaculair gelijk tegen Jong PSV (4-4). Sven Braken bracht de thuisploeg op voorsprong met twee doelpunten, maar de beloften uit Eindhoven maakten de achterstand nog voor rust ongedaan. Matthias Verreth tekende voor 2-1 en Joël Piroe zorgde voor een mooie gelijkmaker.

Bart Ramselaar, die in de hoofdmacht van PSV dit seizoen weinig speeltijd krijgt, tilde Jong PSV daarna met twee goals naar een 2-4-voorsprong. NEC leek verslagen maar knokte zich in de slotfase met treffers van Ole Romeny (85e minuut) en Josef Kvída (93e minuut) alsnog naar een punt.

Roda JC won met enig geluk de uitwedstrijd bij RKC Waalwijk: 0-1. De bezoekers uit Kerkrade stonden lang onder druk maar uiteindelijk zorgde Henk Dijkhuizen voor opluchting.

Twente boekt eerste uitzege

FC Twente herstelde zich goed van de 1-2-thuisnederlaag van vorige week tegen TOP Oss. De uitwedstrijd bij FC Dordrecht werd met 0-2 gewonnen. Peet Bijen opende de score voor FC Twente. Vervolgens passeerde Antonio Stankov knullig zijn eigen doelman. De verdediger uit Macedonië maakte vorige week ook al een eigen doelpunt tegen Telstar.

Voor Twente, dat eerder bij Helmond Sport bleef steken op 2-2, is het de eerste uitzege van het seizoen. De landskampioen van 2010 staat op de vijfde plaats met tien punten uit vijf wedstrijden.

Zondag staan op het Kasteel Sparta Rotterdam en FC Den Bosch tegenover elkaar. Titelverdediger Jong Ajax sluit maandag de vijfde speelronde af met een thuiswedstrijd tegen Helmond Sport.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie