Blind vindt stevige kritiek na optredens bij Oranje 'heel erg overdreven'

De Ajacied kreeg het na de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Peru en het met 2-1 verloren duel in de Nations League tegen Frankrijk hard te verduren. Zo schreef Willem van Hanegem in zijn column in het AD dat Blind "helemaal niet kan verdedigen."

"Veel wil ik er niet over zeggen, maar het is allemaal heel erg overdreven en ik ben het er niet mee eens", zegt Blind daags voor de competitiewedstrijd van Ajax tegen FC Groningen bij FOX Sports. "Heel veel mensen praten elkaar na. Dat is soms jammer en nergens voor nodig."

Hoewel Blind zich stoort aan het negatieve commentaar, voelt hij niet de behoefte om van zich af te bijten. "Ik heb niet veel zin om de strijd aan te gaan, want van de media win je het toch niet."

"Iedereen is vrij om zijn mening te geven. Als zij daar een goed gevoel bij hebben, is het prima. Leuk is het niet wat er allemaal wordt geschreven, maar blijkbaar hoort het erbij."

'Kritiek op Blind slaat nergens op'

De 28-jarige verdediger, die deze zomer voor zestien miljoen euro werd overgenomen van Manchester United en voor vier jaar tekende in Amsterdam, krijgt bijval van zijn trainer Erik ten Hag.

"Oranje ligt altijd onder een vergrootglas en Daley kan met de kritiek omgaan, maar ik ben het er niet mee eens. Zogenaamde experts zeggen nu dat hij niet kan verdedigen, maar dat slaat nergens op", zei een geïrriteerde Ten Hag vrijdag op zijn persconferentie voor het thuisduel met FC Groningen.

"Daley heeft dit seizoen al veel goede wedstrijden gespeeld. Bovendien: als je met je land derde van de wereld bent geworden (WK 2014, red.), kan je echt wel verdedigen."

Blind speelde tegen zowel Peru als Frankrijk de volle negentig minuten mee. Daarmee staat de teller voor hem op 56 interlands.