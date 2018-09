Utrecht-captain Janssen had niet verwacht ooit onder Advocaat te spelen

"Ik had eerlijk gezegd niet verwacht ooit onder Advocaat te gaan spelen", zegt Janssen vrijdag bij RTV Utrecht. "Advocaat is een grote naam, met een indrukwekkende carrière. Ik vind het toch verrassend dat hij aan de slag gaat bij FC Utrecht."

Advocaat, die deze week een mondeling akkoord bereikte over een contract tot het einde van het seizoen, wordt in de Domstad de opvolger van de ontslagen Jean-Paul de Jong. Zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen zitten assistenten Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys nog als hoofdverantwoordelijken op de bank.

Janssen is benieuwd op welke manier Advocaat zijn stempel gaat drukken bij de huidige nummer elf van de Eredivisie. "Ik ken hem niet echt, alleen van afstand. Maar ik ben heel benieuwd naar zijn werkwijze. Dat gaan we vanaf maandag zien, het is nu nog lastig om daar een voorstelling van te maken."

'Trainer van de oude stempel is geen probleem'

Ook Dijkhuizen, die na dit weekend weer terugkeert in zijn rol van assistent, is benieuwd naar de samenwerking met Advocaat. "Ik ken hem net zoals jullie hem kennen, van de tv."

De 46-jarige oud-speler stond wel ooit tegenover zijn nieuwe collega. "Ik heb in Schotland tegen hem gespeeld. Ik als speler van Dunfermline, hij als trainer van Glasgow Ranger. We verloren, dus daar gaan we het maandag maar niet over hebben."

Dijkhuizen vindt het geen probleem dat FC Utrecht kiest voor ervaring in plaats van voor een jonge trainer. "Hij is een beetje van de oude stempel, maar misschien is dat wel goed. Ik hoop wel dat Rick en ik ook iets van onze opvattingen kwijt kunnen."

