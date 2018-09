PSV-aanwinsten Behich en Gutiérrez kunnen spelen tegen ADO

"Ik ben erg te spreken over Behich en Gutiérrez. Het zijn goede spelers en goede spelers zijn direct inpasbaar", bevestigde trainer Mark van Bommel vrijdag op zijn persconferentie.

Linksback Behich (27) werd eind vorige maand overgenomen van het Turkse Bursaspor en tekende voor vier jaar in Eindhoven. De vier jaar jongere middenvelder Gutiérrez zette zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2023.

In de thuiswedstrijd tegen Willem II die kort daarop volgde zat het duo nog niet bij de selectie van Van Bommel, maar zowel de Australiër Behich als de Mexicaan Gutiérrez is dus fit genoeg om in actie te komen tegen ADO.

Ook Ramselaar 'gewoon' in PSV-selectie

Bart Ramselaar kreeg te horen dat hij vrijdag vanwege zijn bijrol bij de hoofdmacht voor het eerst met Jong PSV moet meedoen, maar de middenvelder zit volgens Van Bommel tegen ADO 'gewoon' in de selectie. Tijdens de interlandperiode viel Ramselaar twee keer in bij Jong Oranje, waarvoor hij in totaal veertig minuten speelde.

"Ik had gehoopt dat hij bij Jong Oranje twee wedstrijden zou spelen", aldus Van Bommel. "Vrijdagavond speelt Jong PSV tegen NEC, waarin hij op een goed niveau speelt. Hij zit ook bij de selectie voor ADO-PSV."

Van Bommel heeft er alle vertrouwen in dat PSV, dat aan kop gaat in de Eredivisie, ondanks de interlandperiode het ritme weer kan oppakken. "De sfeer is goed en we hebben goed getraind", zei de oud-middenvelder.

ADO Den Haag-PSV begint zaterdag om 18.30 uur in het Cars Jeans Stadion. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. PSV is nog zonder puntenverlies, terwijl ADO na vier duels zesde staat met zes punten.

