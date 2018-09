Jörgensen tegen AZ voor het eerst dit seizoen in selectie Feyenoord

"Ik ben blij dat Jörgensen weer beschikbaar is, al komt een basisplaats nog te vroeg", aldus trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdag op zijn persconferentie in De Kuip.

De 27-jarige Jörgensen kwam dit seizoen door een voetblessure nog niet in actie voor het eerste elftal van Feyenoord. Hij hervatte eind augustus de groepstraining en speelde vorige week donderdag een helft mee bij een oefenduel van Jong Feyenoord.

Robin van Persie stond de eerste vier Eredivisie-wedstrijden bij afwezigheid van de Deense international in de punt van de aanval. De topscorer aller tijden van Oranje maakte in die duels vier goals en werd donderdag vanwege zijn prestaties in augustus uitgeroepen tot Eredivisie-speler van de Maand.

Van Bronckhorst sprak met Larsson over wisselbeurt

Van Bronckhorst benadrukte vrijdag dat Van Persie en Jörgensen ook samen kunnen spelen. "Als Jörgensen weer kan starten, dan is het een optie om hem in de punt van de aanval te zetten en Van Persie erachter. Ze hebben vorig seizoen aangetoond dat dat kan. Maar er zijn nog meer opties."

De trainer wilde nog niet zeggen of Sam Larsson een basisplaats krijgt tegen AZ. De buitenspeler kent tot nu toe een ongelukkig seizoen en werd twee weken geleden tegen NAC Breda (4-2-zege) in de rust gewisseld.

"Ik heb vandaag met Sam gesproken", stelde Van Bronckhorst. "We hebben het gehad over het duel met NAC en zijn wisselbeurt. Hij is de afgelopen week bij zijn nationale ploeg geweest en heeft daar zijn zinnen kunnen verzetten. Dat heeft hem goed gedaan."

Maher direct in selectie AZ

AZ-trainer John van den Brom heeft Adam Maher direct opgenomen in zijn selectie voor het duel met Feyenoord. De aanvallende middenvelder, die al een tijdje meetrainde bij de Noord-Hollanders, tekende woensdag een contract tot het einde van het seizoen bij de club waarvoor hij in het betaalde voetbal debuteerde.

"Adam heeft de laatste tijd weinig wedstrijdminuten gemaakt, maar wel veel trainingsminuten. Hij is dus gewoon fit", aldus Van den Brom.

De trainer vertelde op zijn persconferentie bovendien dat Myron Boadu wederom in de basis zal staan. De pas zeventienjarige spits scoorde dit seizoen al drie keer in de Eredivisie. Aankoop Björn Johnsen zal dus weer op de bank beginnen.

Lang onzeker of topper door zou kunnen gaan

Het was deze week vanwege de aangekondigde politiestaking lang onzeker of de topper van dit Eredivisie-weekend wel door kon gaan. Die is van de baan omdat de politiebonden vrijdagochtend een akkoord over een nieuwe cao hebben bereikt met het ministerie van Veiligheid en Justitie.

"Ik ben blij dat de wedstrijd doorgaat", zei Van Bronckhorst. "We wisten wat er speelde, dus het is fijn om nu definitief te weten dat we kunnen spelen."

Feyenoord staat derde in de Eredivisie met negen punten. AZ is de nummer vier met twee punten minder. AZ-Feyenoord begint zondag om 12.15 uur. Björn Kuipers is de scheidsrechter in het AFAS Stadion.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie