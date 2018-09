Mourinho sneert opnieuw naar media na kritiek over speeltijd Rashford

"Er zijn mensen die wakker worden en op dat moment direct aan José Mourinho en Manchester United denken. Ik heb medelijden met hen. In het leven zijn veel meer interessante dingen om over te praten", zei Mourinho vrijdag op zijn persconferentie voor het competitieduel met Watford van zaterdag.

De Portugees ergerde zich aan een kritische opmerking van een journalist, die vroeg waarom de coach niet vaker gebruikmaakt van Rashford. De talentvolle spits speelde in de eerste vier duels van dit Premier League-seizoen 121 minuten.

Mourinho las daarop alle statistieken van Rashford sinds diens debuut in de hoofdmacht van Manchester United voor. De 55-jarige Portugees wilde daarmee aantonen dat de twintigjarige Engelsman voor zijn leeftijd meer dan genoeg speelminuten krijgt.

"In zijn eerste twee seizoenen onder mij kwam Rashford 105 keer in actie", concludeerde Mourinho na een lange opsomming. "Dus ik denk dat de mensen die kritische vragen stellen over het aantal speelminuten van Rashford een beetje verward zijn. De fans van Manchester United verdienen het om de waarheid te weten, daarom doe ik dit."

United slecht begonnen aan seizoen

Het is niet de eerste keer dat Mourinho met journalisten in de clinch ligt. Enkele weken geleden verliet de Portugees boos een persconferentie na de pijnlijke 0-3-nederlaag tegen Tottenham Hotspur, omdat hij het niet eens was met de manier waarop hij behandeld werd.

Door de slechte seizoensstart staat Mourinho onder zware druk bij United, dat twee van de eerste competitiewedstrijden dit seizoen verloor. 'The Red Devils' spelen zaterdag om 18.30 uur uit tegen Watford.

Mourinho kan tegen de verrassende nummer drie in de Premier League weer over Luke Shaw beschikken. De Engelse linksback liep vorige week in het Nations League-duel met Spanje een hersenschudding op, maar kan gewoon spelen.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League