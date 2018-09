Vitesse mist Chelsea-huurling Musonda maanden door knieblessure

Musonda, die in Londen gaat revalideren, liep zijn kwetsuur vorige week op in het oefenduel met FC Antwerp (0-0). De aanvaller maakte in die wedstrijd zijn officieuze debuut voor Vitesse.

"Na onderzoek blijkt dat hij een knieblessure heeft en enkele maanden is uitgeschakeld", bevestigt een woordvoerder van Vitesse vrijdag. "Het is moeilijk precies aan te geven hoelang het gaat duren, maar we denken aan meerdere maanden."

Musonda is de tweede zomeraanwinst die voorlopig aan de kant staat bij Vitesse. Eerder liep de van FC Zürich overgenomen verdediger Ramus Thelander een gebroken enkel op, waardoor ook hij lang moet revalideren.

Drie Chelsea-huurlingen bij Vitesse

Dit seizoen is Musonda een van de drie Chelsea-huurlingen in de selectie van Vitesse. Trainer Leonid Slutsky kan in Arnhem ook beschikken over doelman Eduardo en verdediger Jake Clarke-Salter.

Vitesse hervat de competitie na de interlandperiode zondag met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De aftrap in het MAC3PARK stadion is om 16.45 uur.

