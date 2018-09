United-spits Lukaku neemt het op voor bekritiseerde 'familieman' Mourinho

"Mourinho vecht voor zijn spelers en is 'echt'. Hij is niet iemand met neppe emoties. Hij maakt mij en de andere spelers aan het lachen en is een echte familieman", zegt Lukaku vrijdag in een interview met de BBC.

De 55-jarige Mourinho liet zich in het nog prille seizoen regelmatig van zijn slechtste kant zien bij United. De Portugees haalde meerdere keren uit naar de directie van de Premier League-club en liep eind augustus na de pijnlijke 0-3-nederlaag tegen Tottenham Hotspur zelfs boos weg van een persconferentie.

Lukaku erkent dat Mourinho niet bang is om de confrontatie aan te gaan, maar de Belg ziet dat juist als iets positiefs. "Ik snap niet dat mensen het vervelend vinden dat hij zo eerlijk is. Als hij boos is, is hij boos. Iedereen moet respecteren dat hij graag zijn eigen persoonlijkheid wil behouden."

"Veel managers in de Premier League doen zich soms vrolijk voor, terwijl ze dat vaak helemaal niet zijn. Mensen moeten juist waarderen dat Mourinho is wie hij is."

'Mourinho is kritisch om ons beter te maken'

De 25-jarige Lukaku vindt het eveneens logisch dat zijn coach de boel op scherp heeft gezet bij United na een teleurstellend begin van het Premier League-seizoen. 'The Red Devils' startten met een 2-1-overwinning op Leicester City, maar daarna volgden nederlagen tegen Brighton & Hove Albion (3-2) en Tottenham (0-3).

"Mourinho is soms kritisch om spelers beter te maken", zegt Lukaku. "Voetballers lijken tegenwoordig steeds minder incasseringsvermogen te hebben, maar ik voel me niet snel aangevallen. Mijn relatie met de coach is goed en dat geldt voor iedereen in de selectie."

United won de laatste wedstrijd voor de interlandperiode nog wel van Burnley (0-2) en bezet na vier speelronden de tiende plaats in de Premier League. De 'Mancunians' vervolgen de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Watford.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League