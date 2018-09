Vorm komende weken onder de lat bij 'Spurs' door blessure Lloris

Vorm stond vorige week ook al onder de lat in de uitwedstrijd tegen Watford en kon toen niet voorkomen dat Tottenham Hotspur de eerste nederlaag van het seizoen leden (2-1).

De 34-jarige Utrechter mag dus de komende weken rekenen op meer speeltijd en daarin staan een aantal fraaie affiches op het programma.

Tottenham Hotspur ontvangt zaterdag Liverpool in de Premier League en gaat drie dagen later op bezoek bij Internazionale voor de eerste groepswedstrijd in de Champions League.

De duels met PSV worden op woensdag 24 oktober (Eindhoven) en dinsdag 6 november (Londen) afgewerkt.

Lloris liep de kwetsuur twee weken geleden op tijdens een training en miste niet alleen de wedstrijd tegen Watford, maar ook de interlands van Frankrijk voor de Nations League tegen Duitsland (0-0) en Nederland (2-1).

Zat met te veel drank op achter het stuur

Lloris kwam eind augustus in opspraak doordat hij met te veel drank op achter het stuur zat. De goalie kreeg deze week een rijverbod voor twintig maanden, maar als hij terugkeert bij Tottenham Hotspur, is hij ook weer aanvoerder.

"Het is een goede les geweest, voor ons allemaal. Natuurlijk voelt Hugo zich er niet lekker bij. Hij is de eerste die spijt heeft van alles wat is gebeurd", aldus manager Mauricio Pochettino.

Vorm speelt al sinds 2014 voor Tottenham Hotspur, maar slaagde er nooit in een vaste basisplaats te veroveren en moest zich vaak tevreden stellen met wedstrijden in de nationale bekertoernooien.

Middenvelder Dele Alli kampt nog altijd met een hamstringblessure en ontbreekt daardoor ook in de topper tegen Liverpool.

Tottenham Hotspur is met negen punten de nummer vijf in de Premier League. De 'Spurs' moeten Liverpool, Chelsea, Watford (allen twaalf punten) en Manchester City (tien punten) voor zich dulden.

