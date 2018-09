Eredivisie-wedstrijden PSV en Ajax gaan ook bij politiestaking door

Naast PSV-ADO en Ajax-FC Groningen gaan ook de Eredivisie-wedstrijden PEC Zwolle-Vitesse, sc Heerenveen-Heracles Almelo, De Graafschap-VVV-Venlo, Willem II-Excelsior, NAC Breda-Fortuna Sittard en FC Utrecht-FC Emmen door.

In de hoogste divisie is het alleen bij AZ-Feyenoord nog onzeker of de wedstrijd doorgang zal vinden.

In de Keuken Kampioen Divisie wordt de wedstrijd SC Cambuur-Telstar sowieso afgewerkt. Over de andere wedstrijden, waaronder AZ-Feyenoord, wordt nog een besluit genomen.

De thuisspelende clubs hebben de afgelopen dagen overlegd met onder meer de plaatselijke politie en het gemeentebestuur. Over voorlopig negen wedstrijden is daar dus een akkoord bij bereikt.

Bij FC Dordrecht-FC Twente in de Keuken Kampioen Divisie was woensdag besloten dat er gevoetbald zou worden, maar Dordrecht meldde donderdag dat er een aanzienlijke kans is dat het duel toch niet doorgaat. Vrijdag, na overleg met de burgemeester, wordt een besluit genomen.

Politie heeft 'heftigste acties ooit' aangekondigd

De politie heeft "de heftigste acties ooit" aangekondigd vanaf vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.59 uur. De bonden hebben hun achterban opgeroepen om dan alleen nog maar uit te rukken bij echt grote nood en het andere werk te laten liggen.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vindt dat deze actie "onacceptabele risico's voor de openbare orde en veiligheid" oplevert. Vrijdagochtend dient om 11.00 uur een kort geding.

De KNVB liet woensdag weten dat bij een daadwerkelijke staking uit veiligheidsoverwegingen mogelijk een streep door een aantal wedstrijden in het betaald voetbal gaat. De bond heeft nauw contact met de clubs en gemeentes.

"Zij werken momenteel al keihard aan alternatieven om dit weekend zo veel mogelijk wedstrijden te kunnen laten spelen, mocht de staking doorgaan en mochten de betreffende burgemeesters het doorgaan van de duels verantwoord vinden", schreef de KNVB woensdag in een verklaring.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie