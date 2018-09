Younes geeft toe dat hij nogal wat verkeerde keuzes heeft gemaakt

"Ik ben verantwoordelijk voor alles wat ik doe en moet leven met de consequenties. Ik heb fouten gemaakt", zegt hij in een interview met het Duitse persbureau DPA.

Younes verruilde deze zomer Ajax voor Napoli, maar dat had eigenlijk al in de winter moeten gebeuren, ware het niet dat de transfer toen om onduidelijke redenen afketste.

De buitenspeler ontkent dat dit kwam omdat hij tijdens een bezoek aan Napels al meteen met de maffia in aanraking was gekomen, zoals her en der werd beweerd.

"Dat is totale onzin. Ik heb wel de verkeerde mensen vertrouwd. Dat was naïef van mij. Dat reken ik mezelf aan. Bepaalde mensen probeerden mijn hoofd op hol te brengen en dat is hen gelukt. Dat heb ik zelf laten gebeuren."

Younes weigerde in te vallen

Younes weigerde in maart in te vallen bij Ajax in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (4-1). Trainer Erik ten Hag zette hem daarop uit zijn selectie.

"Dat was mijn grootste fout, daar hoeven we niet over te discussiëren. Het was verkeerd tegenover mijn teamgenoten en de club. Zoiets doe je niet."

Younes is nog geen minuut in actie gekomen voor Napoli vanwege een zware achillespeesblessure, maar de verwachting is dat hij eind deze maand zijn debuut kan maken.

Napoli heeft Younes echter niet ingeschreven voor de Champions League, waarin de Italiaanse topclub aan Paris Saint-Germain, Liverpool en Rode Ster Belgrado is gekoppeld in groep C.

