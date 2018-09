Ajax Vrouwen te sterk voor Sparta Praag in eerste Champions League-duel

Lina Salmi tekende vlak na rust voor de openingstreffer op sportpark De Toekomst. De Finse middenvelder ontving de bal na een counter en schoot vanuit een moeilijke hoek raak.

Tien minuten later keek Sparta Praag al tegen een 2-0-achterstand aan dankzij een schitterende vrije trap van Kelly Zeeman. De middenvelder zag haar inzet van buiten het strafschopgebied via de paal over doelvrouw Ivana Pizlová in de verre hoek verdwijnen.

Vlak daarna hadden de bezoekers uit Tsjechië de aansluitingstreffer moeten maken, maar Ajax bleef op wonderbaarlijke wijze een tegendoelpunt bespaard. Lucie Martinková kon de bal zo het lege doel intikken, maar treuzelde te lang en werd afgetroefd door de meeverdedigende Soraya Verhoeve.

Brescia vorig jaar over twee duels te sterk

Het is het tweede jaar op rij dat de vrouwen van Ajax in de Champions League uitkomen. De Amsterdammers werden vorig jaar in de eerste knock-outronde uitgeschakeld door het Italiaanse ACF Brescia.

Ajax, dat vorig seizoen de landstitel en de beker won, plaatste zich dit jaar voor het hoofdtoernooi door in de kwalificatie met Wexford Youths Women FC (4-1), Linfield Ladies (2-0) en Thór KA (0-0) af te rekenen.

De return tegen Sparta Praag staat woensdag 26 september op het programma in Tsjechië.

FC Barcelona verliest zonder Martens

Eerder op woensdag leed FC Barcelona een pijnlijke nederlaag in de Champions League. De Catalaanse formatie ging zonder Oranje-internationals Lieke Martens en Stefanie van der Gragt met 3-1 ten onder bij FC BIIK-Kazygurt.

Bayern München deed het een stuk beter door met liefst 0-7 te winnen bij Spartak Subotica. Jill Roord scoorde twee keer voor de Duitsers en Lineth Beerensteyn tekende diep in blessuretijd voor het slotakkoord.

Olympique Lyon verschafte zichzelf ook een prima uitgangspositie voor de return door de uitwedstrijd tegen Advaldsnes IL met 0-2 te winnen. Shanice van de Sanden stond aan de aftrap en deed 75 minuten mee.