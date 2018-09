Transfervrije Maher keert na vijf jaar terug bij AZ

De transfervrije Maher trainde al geruime tijd mee bij AZ, nadat hij vorig seizoen met FC Twente degradeerde uit de Eredivisie. Trainer John van den Brom gaf sindsdien meermaals aan dat hij graag wilde dat de club de vijfvoudig Oranje-international zou vastleggen en dat is woensdag gebeurd.

"Het gevoel was vanaf dag één eigenlijk al goed", zegt Maher op de website van AZ. "Ik ben blij dat ik weer terug ben. Ik wil de concurrentiestrijd aangaan, want daarmee maak je elkaar sterker."

Maher hoopt bij AZ zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. Bij de subtopper doorliep de middenvelder de jeugdopleiding en groeide uit tot een van de grootste talenten van Nederland, maar na zijn miljoenentransfer in 2013 naar PSV ging het minder. Bij de Eindhovense club werd hij twee keer kampioen, maar hij wist zijn belofte niet waar te maken.

Avontuur bij Turkse Osmanlispor

In het seizoen 2015/2016 verhuurde PSV Maher aan het Turkse Osmanlispor en in de winterstop van het vorige seizoen werd zijn contract in het Philips Stadion ontbonden. Bij FC Twente scoorde hij vervolgens één keer in zestien competitiewedstrijden en kon hij degradatie niet voorkomen.

Directeur voetbalzaken Max Huiberts is ervan overtuigd dat Maher bij AZ wel van waarde kan zijn. ''Adam heeft op trainingen laten zien dat hij nog steeds erg goed kan voetballen. Uiteindelijk was er van beide kanten de wens om toch weer met elkaar in zee te gaan. Dat is gelukkig gelukt."

AZ is het seizoen met wisselend succes begonnen. De ploeg van Van den Brom, die al in de tweede voorronde van de Europa League werd uitgeschakeld, staat in de Eredivisie na vier wedstrijden op de vierde plek met zeven punten.

Maher kan in theorie zondag al zijn rentree maken voor AZ. De Alkmaarders spelen om 12.15 uur een thuiswedstrijd tegen nummer drie Feyenoord, dat op negen punten staat.

