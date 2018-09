Kompany gelooft niet dat Lukaku al in 2020 stopt bij Belgische ploeg

Lukaku, die in 26 interlands onder de huidige bondscoach Roberto Martínez 26 keer heeft gescoord, zei in augustus tegen Business Insider dat hij van plan is om over twee jaar al afscheid te nemen van het nationale team.

"Ik denk dat ik na het EK van 2020 stop", zei de aanvaller van Manchester United. "Over twee jaar mag de concurrentie mijn plek overnemen."

Kompany denkt dat zijn landgenoot niet serieus was in het interview. "Voor mij was dat een grap, we hebben er allemaal eens goed om gelachen", zei de de verdediger na de zege op IJsland tegen Sporza. "We hebben veel verplichte persmomenten en zeggen zo veel. We kunnen ons een keer vergissen."

"Maar maak je geen zorgen: als Romelu stopt, dan ga ik hem thuis ophalen in Manchester en dan breng ik hem naar Brussel. Hij woont toch niet zo ver van mij."

Lukaku wil zelf niks zeggen over plannen

Lukaku, die als zestienjarige debuteerde voor de Belgische ploeg, wilde na zijn twee treffers in de Nations League-wedstrijd op IJsland niet ingaan op zijn toekomstplannen.

"Ik heb gezegd wat ik heb gezegd en zal dat later nog wel verduidelijken", zei de 77-voudig international (43 goals). "Het collectief doet het goed en de ploeg is belangrijker dan mijn persoonlijke keuzes. Zolang ik voor de nationale ploeg speel, doe ik dat met veel plezier en geef ik het maximale voor mijn land."

België, dat deze zomer derde werd op het WK, won afgelopen vrijdag ook al ruim van Schotland in een oefenduel (0-4). Lukaku maakte toen de openingstreffer. De ploeg van Martínez speelt op 16 oktober een vriendschappelijke wedstrijd tegen Oranje.