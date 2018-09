Liberiaanse president Weah (51) speelt mee in interland tegen Nigeria

De oefeninterland was bedoeld om het rugnummer 14 - van 1987 tot 2002 vrijwel altijd het rugnummer van Weah in de nationale ploeg - te eren, maar tegen de verwachting in liep de president zelf met nummer 14 het veld op in het Samuel Kanyon Doe Stadium.

De oud-aanvaller van onder meer Paris Saint-Germain en AC Milan deed vervolgens 79 minuten mee tegen de Nigerianen, die aantraden met onder anderen Wilfred Ndidi van Leicester City. Nigeria won met 1-2 door goals van Henry Onyekuru (Galatasaray) en Simeon Nwankwo (Crotone).

Namens Liberia, dat 158e op de FIFA-ranglijst staat, benutte Kpah Sherman een strafschop op het moment dat Weah al gewisseld was.

Zoon Weah speelt voor Verenigde Staten

Het was de 61e interland van Weah, die in december 2017 tot president werd verkozen. Door zijn successen als voetballer is hij zeer populair in zijn land, dat in de jaren negentig geteisterd werd door een burgeroorlog.

Weah werd tijdens zijn actieve loopbaan kampioen van Frankrijk met PSG en van Italië met AC Milan. Hij was de eerste en tot dusver enige Afrikaanse winnaar van de Gouden Bal, de prijs voor de beste speler ter wereld. Naast PSG en AC Milan speelde hij in Europa voor AS Monaco, Chelsea, Manchester City en Olympique Marseille.

Timothy Weah, de achttienjarige zoon van Weah, staat nu onder contract bij PSG en is international voor zijn geboorteland Verenigde Staten. De jonge aanvaller speelde dinsdagavond met 'Team USA' tegen Mexico en won met 1-0. Het was zijn vierde interland.