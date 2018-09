Modric spreekt schande van recordnederlaag WK-finalist Kroatië in Spanje

De Kroaten haalden deze zomer nog knap de WK-finale, maar leden in Estadio Manuel Martínez Valero de grootste nederlaag sinds het land in 1992 zelfstandig lid van de UEFA en de FIFA is.

"We speelden allemaal voor onszelf en hielpen elkaar niet. Tegen een ploeg als Spanje is dat dodelijk. Het was heel slecht", zei aanvoerder Modric, die Europees voetballer van het jaar is én tot de laatste drie genomineerden voor de Gouden Bal behoort, na de wedstrijd in Elche.

"De eerste twintig minuten waren goed, maar daarna leken we al op te zijn. Het is het begin van het seizoen en we zijn daardoor niet in onze beste vorm, maar het is onaanvaardbaar dat we onze reputatie op het spel zetten."

Halverwege was het al 3-0 door Saúl, Marco Asensio en een eigen goal van Nikola Kalinic. Na rust scoorden ook Rodrigo, Sergio Ramos en Isco namens de Spanjaarden.

'Vertrouw erop dat we hiervan leren'

De 33-jarige Modric gaat ervan uit dat Kroatië niet nog eens zo hard onderuit zal gaan. "We moeten hier lering uit trekken en ik vertrouw erop dat we dat ook zúllen doen", aldus de spelmaker.

"Als we een wedstrijd niet zo aanpakken als we op het WK deden, dan hebben we het heel moeilijk. Vooral tegen de toplanden. Spanje heeft ons niet verrast, maar tegen zo'n sterk land moet je compact spelen en alles geven. We zijn ver van onze topvorm verwijderd."

Kroatië was in Spanje niet compleet, al stonden er alsnog zes spelers aan de aftrap die ook startten in de verloren WK-finale tegen Frankrijk. "We misten een aantal belangrijke spelers en dat kunnen we minder makkelijk opvangen dan de Spanjaarden", oordeelde Modric.

Ook bondscoach Dalic verbijsterd

Bondscoach Zlatko Dalic kon de prestatie van zijn ploeg op Spaanse bodem eveneens amper geloven. Hij had net als Modric gezien dat het na een redelijke beginfase helemaal misging. "Het was alsof we het veld na twintig minuten hadden verlaten. We kwamen niet in de duels, speelden niet agressief en niets lukte", zei hij.

"De felicitaties zijn voor Spanje en wij moeten hiervan leren. We kwamen er niet aan te pas en waren een schim van onszelf. Het mag duidelijk zijn dat we een probleem hebben."