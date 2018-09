Neymar leidt Brazilië naar ruime oefenzege, Colombia-Argentinië onbeslist

Neymar was namens de 'Goddelijke Kanaries' goed voor een doelpunt en drie assists. In de vierde minuut opende hij uit een strafschop de score, waarna hij voor rust de aangever was bij treffers van Richarlison en Philippe Coutinho.

Vijf minuten in de tweede helft maakte Richarlison met zijn tweede treffer de 4-0. Dat was de enige goal waar Neymar niet bij betrokken was, want in de slotminuut stelde de aanvaller van Paris Saint-Germain Marquinhos in staat om de eindstand op 5-0 te bepalen.

De Brazilianen speelden de tweede wedstrijd sinds de verloren kwartfinale op het WK tegen België. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden de Verenigde Staten in een oefenduel al met 0-2 opzijgezet. Ook in die wedstrijd kwam Neymar tot scoren.

Argentijnen winnen niet voor tweede keer op rij

Ook Argentinië speelde de tweede wedstrijd sinds het WK. Na de 3-0-oefenzege op Guatemala, waarbij Messi ook ontbrak en Tagliafico eveneens de aanvoerdersband droeg, werd nu in New Jersey met 0-0 gelijkgespeeld tegen Colombia.

Messi laste na het WK een al dan niet tijdelijke pauze van zijn interlandloopbaan in. Het is vooralsnog niet bekend of de sterspeler van FC Barcelona nog duels voor zijn land zal spelen.

Linksback Tagliafico, die Messi verving als captain van de Argentijnen, werd tegen Colombia vijf minuten voor tijd gewisseld. Bij de Colombianen deed de voormalige Ajacied Davinson Sánchez de hele wedstrijd mee.

Mexico ging zonder PSV'ers Hirving Lozano en Érick Gutiérrez met 1-0 onderuit in een vriendschappelijke interland tegen de Verenigde Staten. Tyler Adams maakte het enige doelpunt.