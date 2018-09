Spanje bezorgt WK-finalist Kroatië in Nations League grootste nederlaag ooit

Het was de grootste nederlaag ooit voor Kroatië, dat sinds 1992 als zelfstandig land lid is van de UEFA en de FIFA. De 5-1-nederlaag tegen Engeland uit 2009 verdwijnt uit de recordboeken.

Marco Asensio was met twee fraaie treffers van afstand de grote man bij Spanje, al ging zijn tweede goal de boeken in als een eigen doelpunt van de Kroatische doelman Lovre Kalinic, die de bal via de onderkant van de lat tegen zijn lichaam kreeg.

Saul had Spanje in Elche op voorsprong gezet met een knappe kopbal. Na rust scoorden ook Rodrigo, Sergio Ramos en Isco, allen op aangeven van Asensio.

Kroaten met zes basisspelers uit WK-finale

Na het succesvolle WK, waarin Kroatië voor het eerst in de geschiedenis de finale haalde (4-2-nederlaag tegen Frankrijk), namen spits Mario Mandzukic en doelman Danijel Subasic afscheid als international. Mede daardoor stonden zes spelers uit de WK-finale in de basis bij de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic.

Sterspelers Luka Modric en Ivan Rakitic deden wel gewoon mee. Vorige week speelde Kroatië in het eerste duel sinds het WK met 1-1 gelijk in een oefenwedstrijd tegen Portugal.

Spanje is onder de nieuwe bondscoach Luis Enrique uitstekend begonnen aan de Nations League. Afgelopen weekend werd Engeland op Wembley met 1-2 verslagen. De Engelsen wonnen dinsdag in een oefenduel met 1-0 van Zwitserland door een treffer van Marcus Rashford.

Uitslagen Nations League Divisie A

Spanje-Kroatië 6-0

IJsland-België 0-3

Divisie B

Bosnië en Herzegovina-Oostenrijk 1-0

Divisie C

Finland-Estland 1-0

Hongarije-Griekenland 2-1

Divisie D

Moldavië-Wit-Rusland 0-0

San Marino-Luxemburg 0-3

IJsland opnieuw onderuit

IJsland kende tegen België juist een dramatische start van de Nations League. Na de 6-0-zeperd tegen Zwitserland van vorige week leed de ploeg tegen de 'Rode Duivels' zijn eerste thuisnederlaag sinds juni 2013.

In Reykjavik maakten Eden Hazard (penalty) en Romelu Lukaku al voor rust het verschil. Lukaku tekende in de slotfase nog voor zijn tweede van de avond.

Daarmee brengt Lukaku zijn totaal in 26 interlands onder bondscoach Roberto Martinez op evenveel treffers. In zijn hele interlandloopbaan heeft de 25-jarige topscorer aller tijden van België al 43 keer gescoord.

België had het alleen in het eerste kwartier lastig met IJsland. Na rust had de score nog veel hoger uit kunnen vallen, maar Thomas Meunier raakte de paal en een inzet van Toby Alderweireld werd van de lijn gehaald.