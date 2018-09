Van de Looi wil geen excuses horen na mislukte EK-kwalificatie Jong Oranje

"Door het EK kan een streep", zei Van de Looi na de nederlaag tegen FOX Sports. "We moesten de laatste drie wedstrijden winnen en dat is niet gelukt." Jong Oranje heeft bij zeges in de laatste twee poulewedstrijden louter een mathematische kans om de play-offs te halen, maar dan is het wel afhankelijk van resultaten in andere groepen.

Met Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Justin Kluivert en Donny van de Beek zaten er vorige week vier spelers in de A-selectie van Oranje die qua leeftijd ook in aanmerking komen voor de ploeg van Van de Looi. Van de Beek en Kluivert kregen tegen Peru en Frankrijk niet of nauwelijks speeltijd, maar toch was het voor Van de Looi geen optie om ze naar Jong Oranje te halen voor het cruciale duel met de Schotten.

"Ook met deze ploeg moeten we gewoon van Schotland kunnen winnen", zei de coach, die ook de geblesseerde aanvaller Steven Bergwijn moest missen. "Het zijn allemaal excuses en die wil ik niet gebruiken. Dat zou ik heel goedkoop vinden. We moeten onszelf gewoon voor onze kop slaan."

Daarmee doelde de coach op de manier waarop Jong Oranje de tegentreffers weggaf op De Vijverberg. Bij de 0-1 van Fraser Hornby ging doelman Justin Bijlow gruwelijk in de fout bij een wat korte terugspeelbal van Denzel Dumfries. In de slotfase scoorde Hornby uit een strafschop, die werd toegekend nadat Pablo Rosario zijn dekkingsfout met een overtreding corrigeerde.

"Schotland is in de tweede helft één keer in onze zestien geweest en ze hebben twee keer gescoord. Dat kan je alleen jezelf verwijten", oordeelde de trainer. "Het is zo slecht hoe wij die goals weggaven."

Bijlow biedt excuses aan

Bijlow bood na de wedstrijd in de kleedkamer zijn verontschuldigingen aan tegenover zijn teamgenoten. "De nederlaag begon bij mij vandaag. Ik weet ook niet wat ik verder moet zeggen", stamelde de jonge doelman van Feyenoord.

"Bij die terugspeelbal had ik eerder uit mijn doel kunnen komen. Ik raak de bal verkeerd en hij komt bij de spits in zijn voeten. Voor mij is het extra zuur dat we het EK gaan missen."

Jong Oranje speelt zijn laatste twee duels in de EK-kwalificatie uit tegen Letland (12 oktober) en thuis tegen Oekraïne (16 oktober).

