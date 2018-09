EK-ticket vrijwel uit zicht voor Jong Oranje na verlies tegen Schotland

Op De Vijverberg in Doetinchem maakte Fraser Hornby na een blunder van doelman Justin Bijlow de openingstreffer. Jong Oranje kwam op gelijke hoogte via Teun Koopmeiners, maar in de slotfase benutte Hornby een strafschop.

Door het verlies kan Jong Oranje koploper Engeland in groep 4 van de EK-kwalificatie niet meer achterhalen. Ook de play-offs voor het toernooi in Italië en San Marino van komende zomer zijn erg ver weg.

De beste vier van negen nummers twee spelen in die play-offs om twee EK-tickets. Zelfs als Oranje - dat ook op de laatste twee EK's voor spelers onder de 21 jaar ontbrak - zijn laatste twee pouleduels wint, is de kans klein dat het bij die beste vier nummers twee hoort.

Op het EK worden startbewijzen voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020 verdeeld. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi zal hoogstwaarschijnlijk ook op dat toernooi ontbreken.

Stand in groep 4 EK-kwalificatie 1. Jong Engeland 8-20 (14-4)

2. Jong Oekraïne 8-14 (15-8)

3. Jong Schotland 8-14 (12-8)

4. Jong Oranje 8-12 (15-6)

5. Jong Letland 8-3 (5-15)

6. Jong Andorra 8-2 (1-21)

Drie keer paal en lat in eerste helft

Jong Oranje maakte in de eerste helft geen aanspraak op een voorsprong. De ploeg kwam in de openingsfase goed weg bij een schot van Michael Johnston, dat door de benen ging bij Timothy Fosu-Mensah en de paal raakte.

Enkele minuten later trof ook Nederland het aluminium, toen een schot van Koopmeiners van richting veranderd werd en op de lat belandde. De lat voorkwam ook een Schotse treffer, toen doelman Bijlow zich verkeek op een indraaiende hoekschop van Stephan Mallan, die ineens op de dwarsligger ging.

Oranje waagde in de eerste helft liefst twaalf doelpogingen, maar slechts een daarvan ging tussen de palen. De Schotse keeper Robby McCrorie kon kort voor rust met de vingertoppen redden na een goed schot van linksback Thomas Ouwejan.

Blunderende Bijlow schenkt Schotten voorsprong

Vroeg in de tweede helft kwamen de Schotten op voorsprong na een blunder van Bijlow. Hij schoot een wat korte terugspeelbal van Denzel Dumfries zomaar in de voeten van Hornby, waarna de spits de bal van een meter of veertig in het lege doel schoot.

Na 63 minuten begon een stormloop van Jong Oranje. Eerst was aanvoerder Guus Til dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal na een voorzet van Oussama Idrissi werd door de Schotse keeper overgetikt. Kort daarna redde McCrorie met veel moeite op een inzet van invaller Rihairo Zivkovic.

In de zeventigste minuut was het wel raak. Een vrije trap van Koopmeiners belandde via het Schotse muurtje in het doel.

De Schotse bondscoach wisselde daarop een aanvaller voor een verdediger en gooide het achterin dicht. Jong Oranje had nauwelijks ruimte en slaagde er niet meer in om gevaarlijk te worden.

In de slotfase ging de bal op de penaltystip, nadat Pablo Rosario zijn doorgebroken tegenstander Lewis Ferguson omver liep. Hornby ramde de bal van elf meter achter Bijlow, waardoor de kans dat Oranje het EK nog haalt te verwaarlozen is.

Jong Oranje speelt zijn laatste twee duels in de EK-kwalificatie uit tegen Letland (12 oktober) en thuis tegen Oekraïne (16 oktober).

