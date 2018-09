UEFA wil in 2021 derde clubtoernooi aan kalender toevoegen

Andrea Agnelli, voorzitter van zowel de associatie van Europese topclubs ECA als Juventus, heeft dat dinsdag bevestigd tijdens een bijeenkomst in Kroatië. Veel details gaf hij niet prijs.

"In afwachting van goedkeuring van het uitvoerend comité van de UEFA is er groen licht voor een derde competitie. Het totale aantal deelnemende clubs komt daarmee op 96", aldus Agnelli.

Aan de hoofdtoernooien van de Champions League en de Europa League doen momenteel tachtig clubs mee. Met de komst van het derde toernooi zou elk deelnemersveld uit 32 clubs bestaan, wat betekent dat het aantal Europa League-deelnemers (48) teruggeschroefd wordt.

Met het toevoegen van een derde clubtoernooi hoopt de UEFA meer inkomsten te genereren. Bovendien wil de bond meer clubs perspectief op deelname aan Europees voetbal bieden.

UEFA wil voetbalkalender moderniseren

De UEFA is van mening dat de huidige voetbalkalender gemoderniseerd moet worden. De Europese voetbalbond is van plan om naast het toevoegen van een derde clubtoernooi in 2024 met een geheel nieuwe opzet te komen.

In de afgelopen maanden sprak UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin al met de ECA over meer maatregelen in het Europese clubvoetbal. Daarbij ging het onder meer over salarissen, de grootte van selecties en het transfersysteem.

De 49-jarige Ceferin, die in september 2016 Michael van Praag versloeg in de strijd om het voorzitterschap van de UEFA, wil graag de kloof tussen rijke en arme clubs verkleinen.