Maradona ziet baan in Mexico als nieuwe start na jarenlange 'ziekte'

"Ik wil Dorados geven wat ik verloren heb toen ik ziek was", aldus de 57-jarige Maradona maandag (lokale tijd) bij zijn eerste persconferentie in Mexico, die door zo'n tweehonderd journalisten werd bezocht.

"Ik was veertien jaar lang ziek. Nu wil ik de zon zien, wil ik 's nachts naar bed gaan. Vroeger ging ik niet eens naar bed, wist ik niet wat een kussen was. Dat is waarom ik dit aanbod van Dorados heb geaccepteerd."

Maradona werd eind vorige week aangesteld als de nieuwe trainer van Dorados, dat na vijf duels dertiende en twee na laatste staat op het tweede niveau van Mexico. De Argentijnse legende tekende een paar maanden geleden nog voor drie jaar als coach én voorzitter van het Wit-Russische Dynamo Brest, maar die overeenkomst zou hij hebben verbroken.

Dorados komt uit de staat Sinaloa, die berucht is als de thuisbasis van een van de grootste en meest gewelddadige drugskartels ter wereld. Maradona heeft de afgelopen decennia zeer publiekelijk gekampt met een drugs- en alcoholverslaving.

"Het ging steeds meer bergaf met mij", erkende 'Pluisje', die naar verluidt 150.000 dollar (130.000 euro) per maand gaat verdienen. "Het was een stap terug, maar voetbal is een stap voorwaarts. Alles is veranderd dankzij mijn dochters. Ik hoop heel lang te blijven bij Dorados."

Maradona debuteert op zaterdag

Maradona zit op 15 september voor de eerste keer op de bank bij zijn nieuwe club. Dorados neemt het dan op tegen hekkensluiter Cafetaleros de Tapachula.

De Argentijn kende grote successen in Mexico. De 91-voudig international behaalde er met zijn land in 1986 de wereldtitel. Hij scoorde vijf keer en werd tot beste speler van het toernooi verkozen.

Het is voor Maradona zijn vijfde officiële trainersbaan. Hij was deze eeuw eerder bondscoach van Argentinië en actief in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij Al Wasl en Al Fujairah onder zijn hoede had.