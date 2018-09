Mancini vraagt ondanks slechte reeks om steun voor nieuwe generatie Italië

De viervoudig wereldkampioen begon de Nations League vrijdag met een teleurstellend gelijkspel tegen Polen (1-1) en verloor maandag met 1-0 van Portugal. De eerste vijf interlands onder de in mei aangestelde Mancini leverden slechts één zege op.

"Het is geen probleem als er kritiek op mij is, maar mijn spelers moeten alleen positieve kritiek krijgen. Sommigen zijn nog jong en beginnen net. Ze hebben steun nodig", zei Mancini na het duel in Portugal.

"Alles is nog open in de Nations League, al is Portugal favoriet. Het wordt lastig voor ons, maar het is een voordeel dat we de kracht van de ploegen nu kennen. Ik maak me geen zorgen. Plaatsing voor het EK is nog steeds het doel."

Na de eerste twee wedstrijden in groep 3 van divisie A van de Nations League staat Italië derde en laatste met één punt. Polen (ook één punt) en Portugal (drie) hebben nog een duel tegoed.

Stand groep 3 divisie A 1. Portugal 1-3 (1-0)

2. Polen 1-1 (1-1)

3. Italië 2-1 (1-2)

'Normaal dat jonge spelers moeten wennen'

De 53-jarige Mancini, die bij zijn aanstelling de opdracht kreeg Italië na het misgelopen WK met een nieuwe generatie naar het EK van 2020 te leiden, benadrukt dat de mindere resultaten erbij horen.

"We moeten groeien, zo simpel is het. De jonge spelers zijn het hoge niveau nog niet gewend, dus het is normaal dat ze moeten wennen na hun eerste ervaringen in de nationale ploeg", aldus de oud-trainer van onder meer Internazionale, Manchester City, Galatasaray en Zenit Sint-Petersburg.

Mancini zag tegen Portugal dat Italië vooral moeite heeft met het creëren van kansen. "We zullen daar een oplossing voor moeten vinden, want het blijft ons grootste probleem. Toen ik Andrea Belotti naast Simone Zaza zette, werden we in ieder geval gevaarlijker. Ze vormden een goed duo."

De volgende interland van Italië is op woensdag 10 oktober, wanneer Oekraïne de tegenstander is in een oefenduel. Vier dagen later volgt een uitwedstrijd tegen Polen in de Nations League.