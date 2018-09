Jong Oranje hoopt tegen Schotland zicht te houden op 'realistisch' EK-ticket

De Nederlandse beloften staan achter Engeland tweede in de groep en moeten in Doetinchem winnen om zicht te houden op plaatsing voor het EK van volgend jaar in Italië. De vier beste nummers twee bereiken de play-offs.

"Het is realistisch dat we er bij zijn op het EK. We hebben nog drie wedstrijden te gaan en moeten drie keer winnen, maar dat kan. Daarna spelen we misschien nog play-offs. De weg is lang en ook best pittig, maar het is wel realistisch", zegt Van de Looi tegen FOX Sports.

Jong Oranje heeft vijf punten achterstand op Jong Engeland - waartegen donderdag met 0-0 gelijk werd gespeeld - en behoort momenteel niet tot de vier beste nummers twee. De Schotten staan vierde in groep 4 en geven slechts een punt toe op Nederland.

Stand groep 4 1. Jong Engeland: 7-17 (12-3)

2. Jong Oranje: 7-12 (14-4)

3. Jong Oekraïne: 7-11 (14-8)

4. Jong Schotland: 7-11 (10-7)

5. Jong Letland: 7-3 (4-13)

6. Jong Andorra: 7-2 (1-20)

'Niet over Van de Beek en Kluivert gehad'

Ajacied Donny van de Beek en AS Roma-aanvaller Justin Kluivert werden opgeroepen voor het 'grote' Oranje, maar kwamen daar niet in actie. In theorie had Van de Looi het duo tegen Jong Schotland kunnen laten spelen, maar dat heeft hij niet overwogen.

"Daar hebben we het niet over gehad. Ik heb met deze groep naar de wedstrijden toegewerkt. Het is niet de ideale voorbereiding als je een dag voor de wedstrijd nog jongens in laat vliegen terwijl je al tien dagen met elkaar bezig bent", zegt de oud-trainer van FC Groningen en Willem II.

In tegenstelling tot het duel met Engeland in Norwich kan de weer fitte verdediger Timothy Fosu-Mensah in ieder geval wél weer meedoen. "Hij speelt in de Premier League en heeft veel ervaring voor zijn leeftijd", aldus Van de Looi. "Hij brengt veel power en verdedigende kracht en dat zijn dingen die we goed kunnen gebruiken."

Jong Oranje tegen Jong Schotland begint dinsdagavond om 18.30 uur op de Vijverberg. Nederland speelt volgende maand in de EK-kwalificatiereeks nog tegen Letland en Oekraïne.