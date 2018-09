Italië hekkensluiter in poule na verlies tegen Portugal in Nations League

De Italianen waren vrijdagavond aan het nieuwe toernooi begonnen met een moeizaam 1-1-gelijkspel tegen Polen. De thuisploeg kwam in Bologna pas tien minuten voor tijd langszij door een omstreden strafschop.

Met één punt uit twee wedstrijden staat de 'Squadra Azzurra' onderaan in de drie landen tellende poule 3 in divisie A. Portugal, dat net als Polen pas één wedstrijd heeft gespeeld in de Nations League, leidt voorlopig de dans.

Mancini had zijn basisploeg na het gelijkspel tegen Polen op negen plaatsen gewijzigd, maar het gewenste schokeffect bleef uit. De bezoekers ontsnapten in Lissabon in de eerste helft tot drie keer toe aan een achterstand bij kansen van Bernardo Silva, William Carvalho en een inzet van Bryan Cristante op zijn eigen lat.

Drie minuten na de pauze hielp André Silva Portugal alsnog aan een verdiende voorsprong. Ondanks de afwezigheid van Cristiano Ronaldo, die rust kreeg, hield de regerend Europees kampioen daarna eenvoudig stand in het Estádio da Luz.

De vier poulewinnaars van divisie A strijden in juni volgend jaar om de eindzege in de Nations League. De landen die laatste worden in de groepsfase, degraderen naar divisie B.

Uitslagen Nations League A3: Portugal-Italië 1-0

B2: Zweden-Turkije 2-3

C1: Schotland-Albanië 2-0

C4: Montenegro-Litouwen 2-0

C4: Servië-Roemenië 2-2

D1: Andorra-Kazachstan 1-1

D3: Kosovo-Faeröer 2-0

D3: Malta-Azerbeidzjan 1-1

​Turkije stunt in slotfase tegen Zweden

In de B-divisie toonde Turkije mentale en fysieke veerkracht door in en tegen Zweden met 2-3 te winnen. De thuisploeg leidde na 50 minuten nog met 2-0. Met twee treffers in de slotminuten ontpopte invaller Emre Akbaba zich als gouden wissel.

Turkije, dat ontbrak op het WK, verloor vrijdag voor eigen publiek nog met 1-2 van Rusland. Voor Zweden, dat afgelopen zomer pas in de kwartfinales sneuvelde tegen Engeland, was het pas het eerste optreden in de Nations League.

Servië, dat vrijdag dankzij een benutte penalty van Dusan Tadic in divisie C met 0-1 had gewonnen bij Litouwen, stelde thuis tegen Roemenië teleur. Tot twee keer toe zette Aleksandar Mitrović de thuisploeg in Belgrado op voorsprong, maar beide keren sloegen de Roemenen terug: 2-2.

Arber Zeneli boekte met Kosovo in de laagste divisie (D) een 2-0 thuiszege op de Faeröer. De Heerenveen-aanvaller maakte in Pristina met een knap schot in de verre hoek de openingstreffer. Bij Kosovo stond ook Donis Avdijaj van Willem II in de basis.

Daarmee schreven ze historie, want voor Kosovo was het de eerste overwinning in een niet-vriendschappelijke interland. Kosovo werd in 2016 officiëel erkend als lid van de Europese voetbalbond UEFA.