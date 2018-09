Oranjevrouwen op 5 oktober in Breda tegen Denemarken in play-offs

Het duel begint om 20.00 uur. Vier dagen later staat om 18.00 uur in het Viborg Stadion de return op het programma.

Zwitserland en België spelen in de andere play-off tegen elkaar. De winnaars van de halve finales spelen tussen 7 en 13 november in de finale van de play-offs welk land zich alsnog plaatst voor het WK van volgend jaar in Frankrijk.

In de kwalificatiereeks voor het WK 2019 speelde Oranje eerder in Groningen, Nijmegen, Eindhoven en Heerenveen. De wedstrijd tegen Noord-Ierland (7-0) in het Philips Stadion werd bezocht door 30.238 toeschouwers, een record voor een vrouwenwedstrijd in Nederland. Het Rat Verlegh Stadion biedt plaats aan 19.000 fans.

Oranje won acht keer in 23 duels van Denemarken

Nederland verloor vorige week in Oslo in de laatste groepswedstrijd van de WK-kwalificatie van Noorwegen (2-1) en liep daardoor de directe kwalificatie voor het WK mis. Noorwegen mag zich als groepswinnaar wel opmaken voor het eindtoernooi.

In 23 eerdere ontmoetingen wist Oranje acht keer te winnen en werd en tien maal verloren van Denemarken. Tijdens het EK 2017 won Nederland tweemaal van Denemarken, waaronder in de finale (4-2).

Nederland hoopt zich voor de tweede keer in de historie voor een WK te plaatsen. Alleen in 2015 was Oranje van de partij. In Canada werd de ploeg toen in de achtste finales uitgeschakeld door Japan.