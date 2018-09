Queiroz blijft door 'herenakkoord' toch aan als bondscoach Iran

Een contract is er nog niet. "Er is op dit moment sprake van een herenakkoord. Het was nog niet mogelijk alle details in de nieuwe overeenkomst uit te werken'', zei de 65-jarige Queiroz maandag op een persconferentie.

De voormalige trainer van onder meer Real Madrid is al 7,5 jaar bondscoach van Iran. Hij leidde het team naar de WK's van 2014 in Brazilië én van 2018 in Rusland.

Queiroz wilde graag bijtekenen tot en met het WK van 2022 in Qatar, maar kwam er aanvankelijk niet uit met de Iraanse bond, die de Portugees een contract wilde aanbieden tot en met de Azië Cup van 2019.

De in Mozambique geboren coach stond naar verluidt in de belangstelling van verschillende landen, nadat hij Iran deze zomer naar het beste resultaat ooit leidde op het WK. De Aziaten pakten vier punten in een groep met Portugal, Spanje en Marokko, wat net niet genoeg bleek om de achtste finales te halen.

"Ik ben ontzettend trots en blij dat Queiroz onze bondscoach is", stelde aanvoerder Masoud Shojaei. "Zijn belangrijkste prestatie is dat we de afgelopen zes jaar het beste team van Azië waren en dat we internationaal veel respect hebben verdiend."