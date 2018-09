Feyenoorder Haps verschijnt voor het eerst in maanden op trainingsveld

Volgens RTV Rijnmond trainde Haps nog wel apart van de groep. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat de vleugelverdediger zondag in Alkmaar al zijn rentree kan maken in de competitiewedstrijd tegen zijn oude club AZ.

Haps raakte begin juli in de voorbereiding geblesseerd aan zijn been. Door die kwetsuur moest hij de strijd om de Johan Cruijff Schaal, de voorrondeduels met AS Trencín in de Europa League en de eerste vier competitiewedstrijden aan zich voorbij laten gaan.

Door de afwezigheid van Haps begon Feyenoord het seizoen met Calvin Verdonk op de linksbackpositie. Trainer Giovanni van Bronckhorst geeft de laatste wedstrijden de voorkeur aan Tyrell Malacia.

Haps maakte in de zomer van 2017 de overstap van AZ naar Feyenoord en kwam in zijn eerste seizoen tot 32 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers.

Zonder Haps is Feyenoord met wisselende resultaten aan het Eredivisie-seizoen begonnen. De landskampioen van het seizoen 2016/2017 staat na vier speelronden op de derde plek met negen punten. De wedstrijd tegen AZ begint zondag om 12.15 uur in het AFAS Stadion.

