Wijnaldum onder de indruk van 'geweldige speler' Frenkie de Jong

"Frenkie is een geweldige speler. Hij heeft het goed gedaan", zegt Wijnaldum, die net als De Jong de negentig minuten volmaakte in het Nations League-duel in het Stade de France.

"Met Frenkie in de ploeg werd het makkelijker voor ons allemaal. Hij durfde een mannetje uit te spelen en nam daarbij risico, maar daardoor kregen de andere middenvelders meer ruimte. Ik kon ineens tussen de linies duiken. Het paste heel goed met Frenkie."

De 21-jarige middenvelder maakte tegen de Fransen zijn basisdebuut in Oranje, nadat hij donderdag tegen Peru (2-1-winst) als invaller binnen de lijnen kwam. Wijnaldum is niet verbaasd dat De Jong tegen de wereldkampioen onbevangen speelde.

"Er wordt veel over hem geschreven, waardoor ik extra op hem gelet heb bij Ajax. Daar zag ik al de durf die hij tegen Frankrijk weer liet zien. En op de training ook. Dit is wat we nodig hebben bij Oranje. Mede door De Jong speelden we na rust beter in balbezit."

'We hadden scherper moeten zijn'

De 27-jarige Wijnaldum, die tegen Frankrijk zijn vijftigste interland afwerkte, vindt dat De Jong zeker niet de enige was bij Oranje die goed speelde. Volgens de speler van Liverpool liet Nederland na rust zien dat de stijgende lijn is ingezet onder bondscoach Ronald Koeman.

"In de eerste helft werden we teruggedrongen, dat was niet goed. Maar na rust hebben we bewezen dat we het een topland als Frankrijk moeilijk kunnen maken, als we maar durven voetballen."

Oranje kwam in die tweede helft via Ryan Babel terug tot 1-1, waarna Olivier Giroud een kwartier voor tijd voor Virgil van Dijk kwam en fraai de 2-1 binnen schoot.

"Dat was een van de weinige momenten na rust waarop het niet goed stond bij ons, en dan is het tegen dit sterke Frankrijk gelijk raak. Als we net iets scherper waren geweest, hadden we hier een goed resultaat geboekt. Ik heb twee kansen gehad, maar ben daar niet goed mee omgesprongen. Zonde. Het had gekund."

Door de 2-1-nederlaag staat Oranje puntloos laatste in groep 1 van Divisie A van de Nations League. Frankrijk, dat donderdag met 0-0 gelijkspeelde tegen Duitsland, gaat aan de leiding met vier punten uit twee wedstrijden. Duitsland heeft één punt uit één duel.