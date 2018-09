Hiddink: 'Slechts vier of vijf spelers van China onder 23 jaar zijn bruikbaar'

"Er is op zijn zachtst gezegd nog een hoop werk te doen", zegt Hiddink maandag in gesprek met het AD. "Ik heb de olympische ploeg vorige week voor het eerst in actie gezien tegen Oezbekistan, Myanmar en Tadzjikistan, maar het niveau op dat toernooi viel me niet mee."

Volgens de voormalige bondscoach van Oranje, Zuid-Korea, Australië, Rusland en Turkije, die vorige week een bezoek aan de Chinese voetbalbond bracht, zijn de meeste spelers van de ploeg onder 23 jaar simpelweg niet goed genoeg.

"Om eerlijk te zijn liepen er maar een stuk of vier, vijf spelers tussen van wie ik dacht: ja, die zijn bruikbaar. De rest kwam fysiek, tactisch, conditioneel en technisch behoorlijk tekort. Ik heb de bond meteen gevraagd naar de gegevens van het team onder 19, maar die hadden ze niet meteen paraat. De structuur ontbreekt nog een beetje."

'Ik kan altijd nog op het terras zitten'

Hiddink begint in China aan zijn eerste officiële trainersklus in bijna drie jaar. De coach werd eind 2015 bij Chelsea als interim-trainer aangesteld na het ontslag van José Mourinho. Hiddink maakte het seizoen af en liet vlak daarna al weten dat hij oren had naar een nieuwe functie in de voetballerij.

De geboren Varssevelder heeft al aangegeven dat hij stopt als bondscoach van China onder 23 als het land zich niet voor de volgende kwalificatiefase plaatst. Dat betekent overigens niet dat daarmee ook een einde komt aan de trainerscarrière van Hiddink.

"Ik heb altijd gezegd: ik ga niet meer dagelijks bij een club werken, maar voor een mooi project sta ik open. Deze klus past in dat plaatje. Als mensen zeggen dat ik te oud ben en er niks zinnigs meer uit komt, kan ik altijd nog op het terras gaan zitten."

De eerste wedstrijden om kwalificatie voor de Spelen van 2020 af te dwingen, zijn in maart 2019. China onder 23 jaar werd tijdens de Olympische Spelen van 2008 in eigen land uitgeschakeld in de groepsfase.