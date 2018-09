Frenkie de Jong schrikt niet van niveau Franse wereldkampioenen

"Ik ben niet geschrokken van de Fransen. Ik weet hoe goed ze zijn, want ik zie ze ook weleens op tv spelen. Het was ongeveer wat ik ervan verwachtte, maar dat neemt niet weg dat ze stuk voor stuk veel beter zijn dan de spelers in de Eredivisie. Ze zijn groter, sterker en hebben meer technische bagage", aldus De Jong, die de negentig minuten volmaakte in Parijs.

Opvallend was dat de 21-jarige De Jong in het Stade de France gewoon durfde te dribbelen en risico legde in zijn spel, zoals hij dat bij Ajax ook doet.

"Maar dat vind ik niet meer dan normaal. Ik ben geselecteerd vanwege mijn spel bij Ajax, dus lijkt het me niet logisch als ik in Oranje ineens heel anders ga spelen. Ik moest lef tonen en dat lukte aardig, vooral in de eerste helft."

'Afwachten of ik weer de kans krijg'

Hoewel De Jong over zijn eerste helft meer tevreden is dan over zijn spel na rust, beseft hij dat Oranje als team in de tweede helft sterker speelde. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman had na de 1-1 van Ryan Babel in de 67e minuut zelfs kans op een zege, maar door een goal van Olivier Giroud wonnen de Fransen met 2-1.

"Voor rust werden we teruggedrukt, maar na rust speelden we als ploeg zoals het hoort. We waren rustiger aan de bal en straalden meer vertrouwen uit. Natuurlijk is Frankrijk beter, maar als wij durven te voetballen dan komen we een eind", vindt De Jong, die komend weekend met Ajax thuis tegen FC Groningen speelt.

Zijn volgende interlands zijn mogelijk in oktober, wanneer Oranje een oefenwedstrijd speelt tegen België en tegen Duitsland het tweede duel afwerkt in de Nations League.

"Het is afwachten of ik dan weer de kans krijg. De bondscoach zei dat ik bij vlagen goed gespeeld heb, hij was redelijk tevreden. En ik ook. Dit soort wedstrijden zijn goed voor me."