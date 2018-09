Deschamps vooral blij voor bekritiseerde Giroud na zege op Oranje

De spits van Chelsea kent een periode van weinig doelpunten en speelt vaak matig, wat hem de voorbije maanden veel kritiek opleverde. Tegen Oranje maakte hij na rust op fraaie wijze de winnende goal.

"De overwinning was vooral belangrijk voor een mooi feestje, maar ik ben heel blij voor Olivier. Iedere aanvaller krijgt te maken met een periode waarin hij minder scoort", aldus Deschamps na het Nations League-duel.

"Hij was weer heel nuttig voor ons, maakte een prachtig doelpunt en bezorgde ons daarmee de overwinning. Hij is onterecht bekritiseerd, want hij is altijd belangrijk voor de ploeg geweest."

De Fransen kwamen tegen Nederland binnen een kwartier op voorsprong dankzij Kylian Mbappé. Na rust maakte Ryan Babel gelijk en leek Oranje op weg naar een verrassing, maar dat werd voorkomen door Giroud.

'Leven Franse spelers veranderd na 15 juli'

Met de zege op de ploeg van Ronald Koeman gaf Frankrijk het feest in het Stade de France extra glans. 'Les Bleus' speelden namelijk voor het eerst sinds het behalen van de wereldtitel voor eigen publiek.

Na de wedstrijd werd onder meer de wereldbeker aan het Franse publiek getoond. Deschamps was zich ervan bewust dat een overwinning op Nederland zou bijdragen aan de feestvreugde.

"We hebben gedaan wat we moesten doen. Het leven van de 23 spelers die mee waren naar het WK is na 15 juli veranderd en daar zullen we van genieten", aldus de voormalige middenvelder, die in 1998 als speler al wereldkampioen werd met zijn land.

Middenvelder Paul Pogba genoot vooral van de sfeer in Parijs. "Het is tijd voor een feestje. We hebben de wereldtitel nog niet goed kunnen vieren met het publiek, maar nu hebben we er tijd voor."