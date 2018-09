Koeman 'echt boos' na nipt verlies Oranje tegen wereldkampioen Frankrijk

Oranje speelde voor rust matig en kwam door een treffer van Kylian Mbappé dan ook met 1-0 achter, maar kwam in de tweede helft op gelijke hoogte dankzij Ryan Babel. Een goed resultaat leek in de maak, maar het was Olivier Giroud die toch voor 2-1 zorgde.

"Ik ben echt boos. We hebben gelukkig weer kleur op ons gezicht vanwege de manier waarop we gespeeld hebben, maar we hebben cruciale kansen in de wedstrijd niet benut", aldus Koeman tegen de NOS.

De coach was indirect kritisch op captain Virgil van Dijk, die zich bij de 2-1 liet aftroeven door Giroud. "Het meest pijnlijke was de tweede tegengoal. Op zo'n moment moet je 'op de spits' verdedigen. Het mag niet zo zijn dat Giroud die bal erin schiet. Dat is onnodig."

'Moeten soms voelen dat er meer inzit'

Volgens Koeman, die benadrukte dat hij geen enkele speler individueel wilde bekritiseren, moet het Nederlands elftal leren om bepaalde momenten te herkennen.

"We moeten soms voelen dat er meer inzit. Op sommige momenten mag je niet zo slordig zijn. In de eerste twintig minuten hadden we misschien te veel respect voor Frankrijk, maar als we eenmaal gaan voetballen, kunnen we dat heel goed", zei hij.

"Voorafgaand aan de 1-1 hadden we al kansen via Georginio Wijnaldum. Er waren drie of vier momenten waarbij we zeker een punt hadden kunnen pakken."

Van Dijk ziet aanknopingspunten

Aanvoerder Van Dijk hield, hoewel hij zich dus liet aftroeven bij de 2-1, een redelijk goed gevoel over aan de wedstrijd in het Stade de France. "Er zijn genoeg positieve punten. Bij vlagen hebben we goed voetbal laten zien, vooral in de tweede helft", aldus de verdediger, die ploeggenoot Quincy Promes bij de 1-0 eveneens in de fout zag gaan.

"In de eerste helft waren we nog wel wat zoekende. Fouten gebeuren in een wedstrijd, dat hoort bij voetbal", zei hij over de flater van Promes. "Jammer dat het nu gebeurt, want daardoor liepen we achter de feiten aan."

Hoewel Frankrijk in de eerste helft een duidelijk overwicht had, was Van Dijk niet ontevreden over het spel van Oranje. "Als zij veel de bal hebben, dan lijkt het alsof ze de bovenliggende partij zijn. Maar ze kwamen niet tot veel kansen, omdat wij weinig weggaven."

In de tweede helft werd Oranje steeds brutaler en zelfverzekerder, wat leidde tot de gelijkmaker van Babel. "Na rust was het meer een wedstrijd en kregen wij meer kansen. Helaas was het niet voldoende", concludeerde de speler van Liverpool. "We kwamen hier om te winnen en het zat er ook in."