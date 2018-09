Oranje begint Nations League met kleine nederlaag tegen Frankrijk

Halverwege leidde Frankrijk meer dan verdiend met 1-0 door een doelpunt van Kylian Mbappé. In de tweede helft speelde Oranje beter en na de 1-1 van Ryan Babel dacht de ploeg van bondscoach Ronald Koeman zelfs aan een punt.

Uiteindelijk waren het toch de Fransen die wonnen. Olivier Giroud schoot een kwartier voor tijd de 2-1 binnen en daarbij bleef het.

De volgende interland van Oranje is op zaterdag 13 oktober, wanneer Duitsland in de Johan Cruijff ArenA de tegenstander is in de Nations League. De Duitsers waren zondagavond in een vriendschappelijke wedstrijd met 2-1 te sterk voor Peru.

Op 16 oktober volgt voor Nederland een oefenduel met België in Brussel, waarna de Fransen op 16 november in de Rotterdamse Kuip opnieuw de tegenstander zijn in de Nations League. Drie dagen later volgt het afsluitende uitduel met Duitsland.

Promes in de fout bij doelpunt Mbappé

In het Stade de France werd al snel duidelijk hoe de verhoudingen tussen Nederland en Frankrijk momenteel liggen. Nadat met een doek op het veld en twee sterren op de tribune was stilgestaan bij de tweede Franse wereldtitel, maakte Mbappé binnen een minuut al bijna de 1-0. Doelman Jasper Cillessen voorkwam een snelle achterstand voor Oranje.

De kans voor de jongeling van Paris Saint-Germain was het begin van een Franse storm, die nog een mogelijkheid voor Mbappé en een schietkans van Lucas Hernández tot gevolg had.

Het kon niet lang duren tot het wel raak was voor Frankrijk en in de veertiende minuut was het zover. Quincy Promes ging op pijnlijke wijze in de fout door de bal terug te koppen op Blaise Matuidi. De Fransman wist daar wel raad mee, gaf voor op Mbappe en die tikte binnen: 1-0.

De treffer zorgde ervoor dat Frankrijk even inzakte. Met Frenkie de Jong voor het eerst in de basis en ook Davy Pröpper op het middenveld kreeg Oranje eindelijk lucht, maar Georginio Wijnaldum nam de bal in kansrijke positie niet goed mee en een vrije schietkans was niet besteed aan Kenny Tete.

Vervolgens was het weer Frankrijk dat het initiatief nam en af en toe kinderlijk eenvoudig door de Nederlandse verdediging combineerde. Mbappé kreeg nog een twee kansen en Samuel Umtiti zag zijn kopbal gekeerd worden door Cillessen, waardoor Oranje niet ontevreden mocht zijn dat het halverwege slechts 1-0 stond.

Franse defensie oogt na rust kwetsbaar

Na rust speelde Frankrijk, dat de Nations League donderdag begon met een 0-0-gelijkspel tegen Duitsland, met minder energie. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps kon het zich veroorloven, omdat Oranje lange tijd niet bij machte was het balbezit om te zetten in kansen.

In de 65e minuut was er eindelijk wel gevaar van Oranje. De Franse verdediging oogde zowaar eens kwetsbaar, maar het schot van Wijnaldum ging voorlangs. Een minuut later was het alsnog raak. De opkomende Tete gaf voor en Babel, die goed voor de Franse verdedigers kwam, tikte de 1-1 binnen.

De onverwachte gelijkmaker zorgde voor meer onrust bij de Fransen. Memphis Depay profiteerde bijna, maar zijn harde schot vloog in het zijnet. Daarna was het toch weer de beurt aan Frankrijk, dat in de eerste thuiswedstrijd na het WK geen puntenverlies wilde oplopen. Dat gebeurde ook niet, want een kwartier voor tijd maakte Giroud er 2-1 van.

De ervaren spits van Chelsea, die op het WK geen enkele keer trefzeker was, schoot uit een voorzet van invaller Benjamin Mendy in een keer prachtig binnen. In de hoop op een slotoffensief bracht Koeman onder anderen Luuk de Jong nog als invaller, maar echt gevaarlijk werd Nederland niet meer.