Eriksen leidt Denemarken in eerste duel sinds commotie langs Wales

De 26-jarige Eriksen zorgde in Aarhus na iets meer dan een half uur voor de openingsgoal en benutte in de 63e minuut een strafschop. Ajacied Lasse Schöne speelde de hele wedstrijd.

Denemarken speelde dankzij een voorlopig akkoord met bond DBU over een collectieve arbeidsovereenkomst weer met de vertrouwde namen. Woensdag weigerden de vaste internationals nog te spelen vanwege het conflict, waardoor een elftal met zaalvoetballers en spelers uit lagere divisies een oefenduel met 3-0 van Slowakije verloor.

Het akkoord tussen de Deense spelers en de DBU loopt tot en met 30 september en bevat de afspraak dat de vastgelopen onderhandelingen over een permanente overeenkomst op korte termijn weer zullen worden voortgezet.

Door de overwinning op Wales - dat aantrad met onder anderen sterspeler Gareth Bale - leidt Denemarken in groep 4 van divisie B in de Nations League. Wales was in de eerste speelronde nog met 4-1 te sterk voor Ierland.

Oekraïne wint in divisie B van Slowakije

Denemarken-Wales was de tweede wedstrijd die zondag in divisie B werd afgewerkt, want eerder op de dag stond in groep 1 Oekraïne-Slowakije al op het programma. Die wedstrijd eindigde in 1-0 door een rake penalty van Andriy Yarmolenko in de slotfase.

Oekraïne had eerder al Tsjechië met 1-2 verslagen en leidt dus met zes punten uit twee duels in de poule. De Slowaken en de Tsjechen zijn vanzelfsprekend allebei nog puntloos.

In groep 3 van divisie C was Bulgarije met 1-0 te sterk voor Noorwegen (doelpunt Radoslav Vasilev). Cyprus boekte een 2-1-overwinning op Slovenië. De winnende treffer was een eigen doelpunt van Petar Stojanovic in de 89e minuut.

De Bulgaren leiden met zes uit twee, voor Noorwegen en Cyrus (drie uit twee) en het nog puntloze Slovenië. Die twee landen hebben allebei pas één keer gespeeld.

Met Vitesse-icoon Guram Kashia in de ploeg boekte Georgië in groep 1 van divisie D de tweede overwinning door Letland met 1-0 opzij te zetten.

In groep 4 van diezelfde divisie eindigde zowel Macedonië-Armenië als Liechtenstein-Gibraltar in 2-0. De Macedoniërs wonnen voor de tweede keer op rij. Liechtenstein en Armenië hebben ieder drie punten.