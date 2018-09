Oranje begint met Frenkie de Jong, Pröpper en Promes tegen Frankrijk

De 21-jarige De Jong staat in het Stade de France in Parijs voor het eerst in de basis bij Oranje. Hij vervangt de gepasseerde Kevin Strootman. Pröpper begint in plaats van Wesley Sneijder, die tegen Peru afscheid nam als international.

Georginio Wijnaldum behoudt wel zijn plaats, terwijl Promes voorin de voorkeur krijgt boven Ruud Vormer en de vierde speler is op de middenlinie. Memphis Depay is opnieuw de spits van Oranje en Ryan Babel start weer als linksbuiten.

In de achterste linie voert bondscoach Ronald Koeman geen wijzigingen door. Kenny Tete en Daley Blind zijn de backs en Matthijs de Ligt en aanvoerder Virgil van Dijk staan centraal.

Frankrijk mist geblesseerde Lloris

Frankrijk tegen Nederland begint zondagavond om 20.45 uur in het Stade de France en staat onder leiding van de Spaanse arbiter Alberto Undiano Mallenco. Voor Oranje is het de eerste wedstrijd in de Nations League. De Fransen begonnen het toernooi donderdag met een 0-0-gelijkspel tegen Duitsland.

Het duel met Oranje is voor Frankrijk de eerste thuiswedstrijd sinds het veroveren van de wereldtitel op 15 juli in Moskou. Ten opzichte van de WK-finale tegen Kroatië (4-2) mist bondscoach Didier Deschamps alleen doelman Hugo Lloris, die geblesseerd moet toekijken. Alphonse Aréola van Paris Saint-Germain vervangt hem.

Opstelling Frankrijk: Aréola; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud.

Opstelling Oranje: Cillessen; Tete, De Ligt, Van Dijk, Blind; Frenkie de Jong, Pröpper, Wijnaldum; Promes, Memphis, Babel