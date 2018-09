Miedema maakt hattrick voor Arsenal op eerste speeldag Super League

Het duel tussen Arsenal en Liverpool op Meadow Park was de eerste wedstrijd in de Super League, die dit seizoen uit elf fullprofteams bestaat. Het is de eerste volledig fullprofvrouwenvoetbalcompetitie ter wereld.

Miedema werd in de zesde minuut met een intikker de eerste doelpuntenmaker van het seizoen. Acht minuten later bediende ze ploeggenoot Lisa Evans, die de 2-0 aantekende.

Dankzij treffers van Kim Little en Miedema was het bij rust al 4-0 en de Drentse spits maakte in de slotfase van de tweede helft haar derde treffer van de middag.

Mindere week voor Miedema bij Oranje

Behalve Miedema hadden ook Oranje-internationals Dominique Bloodworth en Daniëlle van de Donk een basisplaats bij Arsenal. Keeper Sari van Veenendaal zat op de bank.

Met Oranje hebben Miedema en haar teamgenoten een mindere week achter de rug. Het laatste pouleduel in de WK-kwalificatiereeks werd dinsdag met 2-1 verloren van Noorwegen. Vrijdag werd Nederland bij de loting voor de play-offs aan Denemarken gekoppeld.

Vorig jaar was Oranje in de EK-finale nog met 4-2 te sterk voor de Denen. De winnaar speelt in de finale van de play-offs tegen België of Zwitserland om het laatste Europese ticket voor het WK van 2019 in Frankrijk.