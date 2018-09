Seedorf ondanks stroeve start tevreden over 'vechtlust' Kameroen

"Ik ben absoluut niet teleurgesteld", zegt hij tegen Camfoot. "Het is duidelijk dat we op een slecht veld en onder lastige omstandigheden speelden, maar de teamgeest, de vechtlust en de wil om te winnen waren absoluut aanwezig."

Het debuut van Seedorf en zijn assistent Patrick Kluivert op de bank bij Kameroen leek lange tijd op een echec uit te lopen. El Fardou Ben maakte na een kwartier spelen de openingstreffer voor de Comoren. Het schot van de aanvaller bleek Ajax-doelman André Onana te machtig. Pas tien minuten voor tijd zorgde Stéphane Bahoken voor de 1-1-eindstand.

Kameroen, dat de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup vorig jaar juni was begonnen met een 1-0-overwinning op Marokko, staat na twee duels op vier punten. Veel staat er echter niet op het spel, want als gastland is Kameroen automatisch geplaatst voor de eindronde. De deelname aan de kwalificatie is slechts om ritme op te doen.

'De toewijding van deze groep is enorm'

Seedorf denkt dat Kameroen, dat deze zomer een van de opvallende afwezigen op het WK in Rusland was, op de goede weg is en de komende periode nog flinke stappen kan zetten.

"Het spel was vooral in de eerste helft niet al te best, maar na rust ging het al veel beter. De spelers waren geduldig en bleven in een goed resultaat geloven. Ik denk ook niet dat er een land zal zijn dat het hier makkelijk gaat hebben."

Seedorf en Kluivert werden vorige maand door de Kameroense bond aangesteld en stonden pas voor het eerst voor de groep. "We hebben pas twee dagen met elkaar gewerkt en dat is erg goed gegaan. De toewijding van deze ploeg is enorm. Ze zijn ook echt bereid om te leren."

Van Seedorf wordt verwacht dat hij Kameroen volgend jaar zomer naar succes op de Afrika Cup gaat leiden. Het gastland is dan titelverdediger, nadat in 2017 Egypte werd verslagen in de finale.