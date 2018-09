Bondscoach Luis Enrique blij voor 'geweldige' De Gea na knappe uitzege Spanje

De keeper van Manchester United maakte op het wereldkampioenschap in Rusland, waar Spanje al in de achtste finales werd uitgeschakeld door het gastland, geen sterke indruk. Zo ging hij in het groepsduel met Portugal (3-3) zwaar in de fout bij een doelpunt van Cristiano Ronaldo.

Enrique kreeg de afgelopen dagen regelmatig de vraag of Kepa Arrizabalaga - die sinds zijn transfer van Athletic Bilbao naar Chelsea voor 80 miljoen euro de duurste keeper aller tijden is - geen kans verdiende, maar de bondscoach koos net als zijn voorganger voor De Gea.

"Ik heb nooit een moment aan hem getwijfeld, want hij is een geweldige keeper", benadrukte de voormalige trainer van FC Barcelona op de persconferentie na het openingsduel van Spanje in de Nations League. "Zijn fouten hebben hem juist geholpen om sterker te worden."

Spanje mag Makkelie dankbaar zijn

De Gea onderscheidde zich op Wembley met een paar fraaie reddingen, onder meer op een kopbal van Marcus Rashford. Alleen een inzet van Rashford in de openingsfase was de 27-jarige sluitpost te machtig, maar Spanje stelde via Saúl Ñiguez en Rodrigo binnen een half uur orde op zaken.

"Ik ben blij met de overwinning, al hadden we de wedstrijd eerder kunnen beslissen", vond Enrique. "Maar ik ben vooral blij voor David. Hij is een van de beste keepers ter wereld en toont dat week in week uit aan in de Premier League."

De wedstrijd had toch nog een vervelende afloop kunnen krijgen voor De Gea toen Danny Welbeck hem diep in blessuretijd passeerde. Scheidsrechter Danny Makkelie keurde de treffer echter af, omdat de aanvaller een lichte overtreding had gemaakt.

Voor Spanje staat dinsdag al het tweede groepsduel in de Nations League op het programma. Het ontvangt dan verliezend WK-finalist Kroatië in het stadion van Elche.